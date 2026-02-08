Медики в Уфе спасли мужчину от вышедшей из-под контроля секс-игрушки
В Уфе врачи одной из городских больниц извлекли из пациента секс-игрушку. Как сообщает Telegram-канал Mash , медики провели процедуру без общего наркоза.
Пострадавший самостоятельно объяснил докторам обстоятельства происшествия. Он рассказал, что они с супругой использовали вибрирующее устройство во время интимной близости. После окончания жена покинула комнату, а когда вернулась, то обнаружила игрушку внутри мужа.
Мужчина утверждает, что устройство оставалось включенным. В результате вибраций предмет продвинулся глубже и зафиксировался в теле. Супруге пришлось отвезти потерпевшего в медицинское учреждение, где врачи и оказали помощь. На текущий момент состояние пациента не вызывает опасений.
