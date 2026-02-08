Достижения.рф

Медики в Уфе спасли мужчину от вышедшей из-под контроля секс-игрушки

В Уфе мужчину госпитализировали для извлечения интимного аксессуара
Фото: Istock/Nanci Santos

В Уфе врачи одной из городских больниц извлекли из пациента секс-игрушку. Как сообщает Telegram-канал Mash , медики провели процедуру без общего наркоза.



Пострадавший самостоятельно объяснил докторам обстоятельства происшествия. Он рассказал, что они с супругой использовали вибрирующее устройство во время интимной близости. После окончания жена покинула комнату, а когда вернулась, то обнаружила игрушку внутри мужа.

Мужчина утверждает, что устройство оставалось включенным. В результате вибраций предмет продвинулся глубже и зафиксировался в теле. Супруге пришлось отвезти потерпевшего в медицинское учреждение, где врачи и оказали помощь. На текущий момент состояние пациента не вызывает опасений.

Ольга Щелокова

