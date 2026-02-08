«Дети воруют!»: Пьяного москвича арестовали за мат во время драки с женой
Житель Москвы во время конфликта с супругой нецензурно выражался в общественном месте. За это суд приговорил его к административному аресту. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл днём 1 февраля. Семейный спор развернулся возле дома 3 на улице Молодцова. Рядом находятся три судебных участка и детская площадка. Сотрудники полиции прибыли на место через десять минут.
Причиной ссоры послужили деньги, которые, по словам мужчины, брали без спроса его дети. Однако суд рассматривал только факт публичной нецензурной брани. На заседании обвиняемый признал свою вину. Бабушкинский районный суд назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста.
