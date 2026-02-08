«Дети воруют!»: Пьяного москвича арестовали за мат во время драки с женой

08 февраля 2026, 15:07

Жителя Москвы арестовали на 15 суток после конфликта с супругой на улице

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Житель Москвы во время конфликта с супругой нецензурно выражался в общественном месте. За это суд приговорил его к административному аресту. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».