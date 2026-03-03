Подростки засунули школьнице в рот камни и жестоко изнасиловали её в саду
В американском штате Флорида трое подростков предстанут перед судом по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки. Как сообщает Daily Express, инцидент произошёл в Майами.
Школьница вышла из дома подруги и на парковке встретила компанию из трёх молодых людей в возрасте 13, 14 и 15 лет. Подростки заманили ребёнка в парк, где надругались над ней. Жертва сопротивлялась и кричала, тогда злоумышленники схватили её за руки и ноги, а чтобы заглушить крики, затолкали ей в рот камни.
Когда неподалёку появился отец потерпевшей и начал звать дочь, нападавшие скрылись. Как выяснилось позже, очевидцем преступления стал ещё один мальчик, однако он побоялся вмешаться, так как уступал компании в численности.
Подростков обвиняют в изнасиловании и незаконном лишении свободы. Одному вменили похищение, другому — развратные действия. Их будут судить по взрослым статьям уголовного кодекса.
