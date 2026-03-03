Подростки засунули школьнице в рот камни и жестоко изнасиловали её в саду

03 марта 2026, 16:16

В Майами трое подростков изнасиловали 12-летнюю девочку в парке

Фото: Istock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

В американском штате Флорида трое подростков предстанут перед судом по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки. Как сообщает Daily Express, инцидент произошёл в Майами.