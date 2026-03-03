Россияне застряли в Африке из-за закрытия воздушного пространства в ОАЭ

03 марта 2026, 16:50

Фото: Istock/encrier

Российские туристы не могут вылететь из ряда африканских стран из-за проблем с транзитом через ОАЭ. Как сообщает Telegram-канал SHOT, путешественники застряли в Кении, ЮАР, Танзании, а также на Маврикии, Занзибаре и Сейшельских островах.