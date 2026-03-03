Россияне застряли в Африке из-за закрытия воздушного пространства в ОАЭ
Российские туристы не могут вылететь из ряда африканских стран из-за проблем с транзитом через ОАЭ. Как сообщает Telegram-канал SHOT, путешественники застряли в Кении, ЮАР, Танзании, а также на Маврикии, Занзибаре и Сейшельских островах.
Многие пассажиры приобрели билеты с пересадкой в аэропортах Абу-Даби и Дубая, однако эти рейсы отменили. Туристы продолжают отдых за свой счёт: продление проживания в отелях обходится им в 3–5 тысяч рублей в сутки на человека.
Из-за большого разрыва в новых датах вылета приезжие сами ищут пути возвращения. Так, петербуржцы купили дорогие билеты с пересадками в Бангкоке и Камрани. Другие туристы улетают через Куала-Лумпур и Пекин или выбирают рейсы через Египет по завышенным ценам.
С аналогичными проблемами столкнулись отдыхающие на Шри-Ланке и в Малайзии. Деньги за отменённые билеты туроператоры ещё не вернули. Пассажиры планируют требовать компенсацию после возвращения на Родину.
