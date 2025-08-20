«Ей нужны зрелища»: Чемпиона мира по панкратиону обвинили в насилии и вандализме

20 августа 2025, 15:08

В Омске чемпион по панкратиону стал фигурантом уголовного дела

Фото: Istock/RomoloTavani

Бывшая жена омского чемпиона мира по панкратиону Дмитрия Ирлицина, Юлия, обратилась в полицию с заявлением против спортсмена. Об этом сообщает РЕН ТВ.





Женщина обвинила Ирлицина в угрозах убийством и вандализме, предоставив видеозаписи, на которых якобы запечатлён бывший супруг, повреждающий её автомобиль.

«Записывал мне кружки, видео, уже был в нетрезвом состоянии и неадекватный. И он требовал, чтобы я дала сына в таком состоянии», — рассказала женщина.

«Чтобы вы понимали, — я чемпион мира по панкратиону 2016 года. Если бы я её бил хотя бы чуть-чуть. Я её не бил. Она себе ключами поцарапала», — заявил Дмитрий.