«Ей нужны зрелища»: Чемпиона мира по панкратиону обвинили в насилии и вандализме
В Омске чемпион по панкратиону стал фигурантом уголовного дела
Бывшая жена омского чемпиона мира по панкратиону Дмитрия Ирлицина, Юлия, обратилась в полицию с заявлением против спортсмена. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Женщина обвинила Ирлицина в угрозах убийством и вандализме, предоставив видеозаписи, на которых якобы запечатлён бывший супруг, повреждающий её автомобиль.
«Записывал мне кружки, видео, уже был в нетрезвом состоянии и неадекватный. И он требовал, чтобы я дала сына в таком состоянии», — рассказала женщина.Сам Ирлицин назвал ситуацию бытовым конфликтом и отрицает обвинения в избиении.
«Чтобы вы понимали, — я чемпион мира по панкратиону 2016 года. Если бы я её бил хотя бы чуть-чуть. Я её не бил. Она себе ключами поцарапала», — заявил Дмитрий.Причиной конфликта, по версии женщины, стал запрет на встречи с их общим ребёнком. Для разрешения ситуации было привлечено внимание правоохранительных органов.