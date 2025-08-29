«Ей всего 12!»: Шотландскую девочку задержали в Данди после угроз топором мужчине
В Шотландии задержали 14‑летнюю девочку, которую, по данным СМИ, поймали с ножом и топором после того, как она пыталась защитить 12‑летнюю сестру от преследовавшего их мужчины.
Как сообщает The Economic Times, инцидент произошёл 23 августа — позже в соцсетях появилось и быстро разошлось видео конфликта. На кадрах старшая из девушек демонстрирует оружие и требует, чтобы мужчина отступил; по словам очевидцев, тот в ответ выкрикивал «Покажи нож».
«Не трогай мою сестру, ей всего 12!» — кричала она.
Зрители ролика сделали вывод, что мужчина — мигрант, поскольку в конце видео он разговаривает по‑арабски. Полиция, прибыв на место, изъяла оружие и задержала подростка. Публикация вызвала бурную реакцию в сети, в том числе комментарий общественника Томми Робинсона, призвавшего «мужчин Шотландии вмешаться» в ситуацию в Данди.