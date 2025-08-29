Жители Солнечногорска обнаружили в лесу растяжки с гранатами
Жители подмосковного Солнечногорска наткнулись на растяжки с противопехотными гранатами в местном лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».
Отмечается, что неизвестные решили устроить охоту на грибников. По лесу местами развешаны растяжки с противопехотными гранатами, которые, к счастью, были вовремя обнаружены.
На данный момент обстоятельства инцидента и личности виновных устанавливаются. Полиция проводит проверку, а эксперты занимаются обезвреживанием взрывных устройств.
Это уже не первый случай опасных ловушек в Подмосковье. В июне в Одинцово жители заметили растяжки из толстой медной проволоки, натянутые между деревьями через популярные пешеходные тропы. Местные опасаются, что такие ловушки могут стать причиной серьёзных травм, особенно для велосипедистов и мотоциклистов, регулярно использующих лесные маршруты.
Жителям советуют быть максимально внимательными и по возможности избегать прогулок в лесу до завершения расследования.
Читайте также: