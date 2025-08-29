Достижения.рф

Под Екатеринбургом грузовик всмятку раздавил иномарку, в которой погибли трое

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области грузовик всмятку раздавил иномарку, в который погибли трое человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.



Инцидент случился на трассе возле Богдановича 29 августа. Грузовик Shacman на огромной скорости снес легковушку Suzuki, которая практически вся смялась. В ней находились трое человек, все из которых погибли.

«Произошло столкновение грузового автомобиля Shacman и легкового автомобиля Suzuki. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе возможный выезд на полосу встречного движения», — передает Госавтоинспекция.

Сейчас специалисты устанавливают личности погибших. По факту ДТП организовано расследование. Рассматриваются все варианты, в том числе и выезд одного из автомобилей на встречную полосу.
