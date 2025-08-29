Мощный взрыв в Дагестане: подробности
В Дагестане произошел мощный взрыв. Как передает телеканал RT, в сети пишут, что ЧП случилось на автозаправке, подробностей нет.
Перед этим сообщалось о взрыве в жилом доме в Туле. Как пишет Telegram-канал SHOT, предположительно взорвалась граната. От взрыва пострадала девушка, находившаяся недалеко от эпицентра; с осколочными ранениями её госпитализировали в одну из местных больниц. На месте инцидента работают экстренные службы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Личность фигуранта уже раскрыта. Им оказался некий Игорь М. Ранее его привлекали по статье за наркотики. Проживал мужчина в Новомосковске.
Следователи сейчас разбираются в деталях.
