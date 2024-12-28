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Экс-иерей Даниил Сидоров, который стал фигурантом дела о домогательствах, начал свою службу в десантно-штурмовом взводе. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем Telegram-канале.
По словам митрополита, Сидоров больше не сможет исполнять обязанности священника, однако он получил прощение от тех, кого оскорбил, и теперь приступил к новому служению – защите Родины.
В пресс-службе Екатеринбургской епархии подтвердили, что Сидоров действительно ушел на специальную военную операцию (СВО).
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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«Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд», – отметил Кульберг.
В пресс-службе Екатеринбургской епархии подтвердили, что Сидоров действительно ушел на специальную военную операцию (СВО).
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова