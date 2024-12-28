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Екатеринбургский экс-иерей Сидоров, подозреваемый в домогательствах, ушел на СВО

Фото: istockphoto/scaliger

Фото: istockphoto/scaliger

Экс-иерей Даниил Сидоров, который стал фигурантом дела о домогательствах, начал свою службу в десантно-штурмовом взводе. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем Telegram-канале.
По словам митрополита, Сидоров больше не сможет исполнять обязанности священника, однако он получил прощение от тех, кого оскорбил, и теперь приступил к новому служению – защите Родины.

«Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд», – отметил Кульберг.



В пресс-службе Екатеринбургской епархии подтвердили, что Сидоров действительно ушел на специальную военную операцию (СВО). ​

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
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#вс рф
Пьяный глава посёлка в ХМАО расстрелял дом бойфренда своей 12-летней дочери
28 декабря 2024, 13:57

Фото: istockphoto/

Глава администрации посёлка Кузьминский в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Сергей Грубцов расстрелял дом возлюбленного своей 12-летней дочери. Чиновник в это время был в изрядном подпитии.
О 15-летнем ухажёре своей дочки Грубцов узнал нынешним летом, сообщает телеграм-канал Mash. Сначала он пытался разговаривать с парнем, но безуспешно. А недавно одноклассники девочки слили в сеть записи её интимных встреч с бойфрендом. Видео разлетелось по чатам и дошло до отца. Тот написал заявление в полицию, но дело никак не продвигалось.

Несколько дней назад поселковый голова от тоски и безысходности ушёл в запой. Накануне под воздействием алкоголя его психика окончательно не выдержала. Мужчина взял ружьё и пошёл к дому 15-летнего Казановы, где парочка в это время развлекалась, и открыл огонь по дверям, окнам и стенам. Между выстрелами глава Кузьминского требовал от семьи покинуть посёлок и угрожал расправой.

Чиновника задержали. На допросе он сказал, что раскаивается и сожалеет о содеянном. Грубцов возглавлял поселковую администрацию на протяжении восьми лет. Всего в его семье четверо детей.

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#ружье
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Подмосковный суд осудил приезжих, убивших и ограбивших пенсионерку
28 декабря 2024, 13:34

Фото: iStock / Wavebreakmedia

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, убивших пожилую женщину из корыстных побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
В суде было установлено, что 32-летний Зафар Худойкулов, не имея легального источника дохода, предложил 24-летнему знакомому Хабибулле Мухамадиеву ограбить пожилую женщину, у которой он раньше работал на садовом участке.
«13 ноября 2024 года соучастники приехали на территорию ЖК «Новорижский» городского округа Истра и проникли на территорию участка. Дождавшись выхода женщины на крыльцо, они напали на неё и затащили в дом, где жестоко избили. Затем Худойкулов, подавляя активное сопротивление потерпевшей, задушил её. После убийства мужчины обыскали дом и, обнаружив деньги и ценное имущество, похитили их. Ущерб превысил 158 тыс. рублей», – говорится в сообщении.
Подсудимые были признаны виновными в убийстве из корыстных побуждений, разбое, грабеже с незаконным проникновением в жилище и применением насилия.

Суд приговорил Худойкулова к 22 годам, а Мухамадиева – к 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

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СК показал кадры работы следователя на месте гибели четырех детей под Тверью

В Петербурге задержали восьмиклассницу, повесившую в школе фото основателя РДК*

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#приговор
#мигранты
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#истра
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#преступление
#преступники
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СК показал кадры работы следователя на месте гибели четырех детей под Тверью
28 декабря 2024, 13:17

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Следственный комитет (СК) России по Тверской области опубликовал видео с места трагического происшествия, где были найдены тела четырех детей в частном доме на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Межурка». Об этом пишет ТАСС.

Названа предварительная причина смерти четырёх маленьких детей в Тверской области
Названа предварительная причина смерти четырёх маленьких детей в Тверской области

По информации СК, на место происшествия выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов для координации следственных действий. Сообщается, что убийцей оказался их отец.


Представители регионального Управления МВД сообщили, что семья погибших ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Ведется расследование для выяснения всех деталей произошедшего.

До этого в школе № 49 Барнаула ученикам третьего класса вручили грамоты, на которых были изображены флаг и герб Украины. Эти награды предназначались детям за их успехи в учебе. Как пояснила классная руководительница, шаблон грамот предложил один из родителей.

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#самолет
#следственный комитет
#происшествия
#сво
#ск
#тела
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В Петербурге задержали восьмиклассницу, повесившую в школе фото основателя РДК*
28 декабря 2024, 12:55

Фото: iStock/Fedorovekb

В Санкт-Петербурге полиция задержала 16-летнюю школьницу, повесившую на стенде в образовательном центре Кировского района фото основателя «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина** и его соратника Алексея Левкина***, которые являются членами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Об этом пишет Фонтанка.
Как выяснило «Агентство журналистских расследований», задержание состоялось вечером 27 декабря в пятиэтажном доме в Выборгском районе. Девочка учится в школе, где были размещены снимки. В результате она провела ночь в изоляторе временного содержания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма. Школьнице грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы.

До этого в школе № 49 Барнаула ученикам третьего класса вручили грамоты, на которых были изображены флаг и герб Украины. Эти награды предназначались детям за их успехи в учебе. Как пояснила классная руководительница, шаблон грамот предложил один из родителей.

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Отец из Таджикистана жестоко расправился с 4 детьми под Тверью: в это время мать была заперта на втором этаже, подробности

Названа предварительная причина смерти четырёх маленьких детей в Тверской области

* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
** внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
*** внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
#самолет
#следственный комитет
#задержание
#уголовное рф
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Правоохранители ликвидировали колл-центр с нелегалами в Москве
28 декабря 2024, 12:46

Фото: istockphoto/Dzurag

На юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов выявили и ликвидировали колл-центр. В нём работали 38 нелегальных мигрантов.
Иностранцы трудились без соответствующих документов в офисном здании на Ферганской улице, сообщает телеграм-канал «МВД Медиа». Полицейские вышли на нарушителей и задержали их в ходе профилактического рейда.

Мигрантов доставили в отдел полиции. Там на них составили протоколы по статье КоАП «Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента».

По решению суда все нарушители будут выдворены за пределы территории России. Кроме того, на каждого из задержанных наложен штраф в размере пяти тысяч рублей. Правоохранители разыскивают лиц, организовавших нелегальный бизнес.

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#иностранцы
#нарушители
#полицейские
#коап
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Дебошир на борту: самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Баку
Самолёт «Аэрофлота» пришлось экстренно сажать в Баку из-за дебошира
28 декабря 2024, 12:10

Фото: iStock/rebius

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Дубая в Москву, совершил экстренную посадку в Баку из-за буйного пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел, когда Роман Пахомов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно: он кричал, оскорблял экипаж и пытался разбить иллюминатор.

Согласно свидетельствам пассажиров, на момент посадки на борт мужчина выглядел трезвым и спокойным. Однако во время полета он достал скрытый пакет с алкоголем и вскоре стал источником серьезных проблем. Пахомова удалось скрутить, но он оказался настолько силен, что разорвал пластиковые наручники и клейкую ленту, после чего начал наносить удары по иллюминатору.

Капитан воздушного судна принял решение о незамедлительной посадке в Баку, чтобы предотвратить возможные последствия для безопасности всех находившихся на борту. После приземления самолет был встречен полицией, которая задержала дебошира. По данным источников, когда Пахомов пришел в себя, он не смог вспомнить о произошедшем.

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В частном доме в Тверской области найдены четыре мёртвых ребёнка
#самолет
#мужчина
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Русская Община Копейска взяла под защиту жену бойца СВО от агрессивного соседа
В Копейске агрессивный сосед напал на жену участника СВО
28 декабря 2024, 12:10

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Копейске Челябинской области мужчина попытался выломать дверь в квартиру семьи бойца спецоперации и угрожал его жене. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пытался выломать входную дверь в квартиру бойца СВО и испортил ее краской. Он также пытался напасть на соседку, угрожая ей.

«Ему не понравилось, что соседка делает ремонт в своей квартире. Хотя звуки перфоратора, как и других инструментов, раздавались исключительно в законное время», — говорится в сообщении.

Женщина написала заявление в полицию, однако он не открывал дверь и доставить его в отдел не удалось. Тогда она обратилась в Русскую общину за помощью. Члены организации попытались поговорить с дебоширом, но дверь он не открыл.

Община взяла семью бойца СВО под защиту.

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#мужчина
#мигранты
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#сво
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Отец из Таджикистана жестоко расправился с 4 детьми под Тверью: в это время мать была заперта на втором этаже, подробности
28 декабря 2024, 10:52

Фото: iStock/burcu saritas

28 декабря в Тверской области были найдены тела четырех малышей, возрастом от одного до семи лет. По предварительным данным, их родной отец совершил преступление и затем попытался покончить с собой. В настоящее время он находится в реанимации. Подробности – в материале «Радио 1».

Где были найдены тела детей


Тела детей были обнаружены 28 декабря в частном доме, расположенном в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Межурка» в Тверской области. Сообщение о происшествии поступило в следственный отдел регионального Следственного комитета России. На место трагедии выехал первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов.

Кто убил детей под Тверью


По предварительным данным, следственные органы установили, что убийство совершил родной отец детей — уроженец Таджикистана с гражданством РФ. После расправы он попытался покончить с собой. О произошедшем в полицию сообщили медицинские работники, после чего на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Власти активно занимаются выяснением всех обстоятельств данной трагедии.

Соседи ранее описывали семью детей как благополучную и не имеющую проблем с правоохранительными органами. Это подтвердили и в пресс-службе УМВД России по Тверской области, отметив, что от соседей не поступало никаких жалоб или обращений.


Отец не навредит: молодая мать сбежала от мужа-тирана, оставив детей. То, что произошло с 10-месячной девочкой шокировало медиков
Отец не навредит: молодая мать сбежала от мужа-тирана, оставив детей. То, что произошло с 10-месячной девочкой шокировало медиков

Что произошло после убийства


По предварительным данным, после совершения преступления отец запер свою жену в другой комнате, что не дало ей возможности спасти детей. Сосед, брат мужа, находившийся с женой на втором этаже, стал свидетелем того, как она попыталась спуститься вниз, но уже было слишком поздно. За три дня до трагедии мужчина начал вести себя неадекватно. В настоящее время он находится в реанимации на аппарате ИВЛ; его состояние стабильно, и следователи могут с ним общаться. По информации телеграм-канала Shot, во время убийства глава семейства мог находиться под воздействием наркотиков.

Как идет расследование


Следственные органы и криминалисты продолжают свою работу на месте трагедии. В настоящее время также устанавливается местонахождение и роль матери, которая, по сообщениям, была заперта в отдельной комнате во время совершения преступления.

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#рф
#тела
#тверская область
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Агент СБУ показал, где прятал бомбу для подрыва военблогера и офицера Минобороны
ФСБ: агент СБУ прятал бомбу для атаки на офицера МО в кошачьем наполнителе
28 декабря 2024, 10:36

Фото: iStock/aerogondo

Задержанный украинский агент рассказал, где прятал бомбу для планировавшегося покушения на военного блогера и офицера Минобороны. Видео допроса представила ФСБ России.
Ранее в этот день спецслужба сообщила о предотвращении терактов против высокопоставленного чиновника Минобороны и военного блогера, освещающего ситуацию в зоне СВО. Задержан агент, действовавший по заданию СБУ.

Задержанный указал на мастерскую за гаражом, где располагается взрывное устройство. Оно надёжно спрятано: под верстаком стоит ведро, в котором лежит мешок с наполнителем для кошачьего лотка. В нём и закопано устройство.

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