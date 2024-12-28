Командиры ВСУ в Курской области начали сомневаться в приказах командования

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Командиры и бойцы ВСУ в Курской области начали сомневаться в приказах командования. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на украинских военных, пожелавших сохранить анонимность.
Один из командиров сообщил, что командование совершенно не понимает, что реально происходит на фронте. По его словам, они не понимают, где сторона ВСУ, а где находятся российские военные, также совершенно не понимают оперативной обстановки. В связи с этим, военным приходится действовать по своему усмотрению.
Он подчеркнул, что приказы совершенно не отражают реальность, поскольку имеется задержка в передаче сведений.
Другой командир взвода признался, что его бойцы не смогут удержать оборону. Он рассказал, что несколько раз получал отказ на просьбой изменить оборонительную позицию.
Остальные военные сообщили, что моральный дух падает, условия очень тяжёлые, а решения командования как и сама цель взятия Курска подвергаются сомнению.
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Он подчеркнул, что приказы совершенно не отражают реальность, поскольку имеется задержка в передаче сведений.
Другой командир взвода признался, что его бойцы не смогут удержать оборону. Он рассказал, что несколько раз получал отказ на просьбой изменить оборонительную позицию.
Остальные военные сообщили, что моральный дух падает, условия очень тяжёлые, а решения командования как и сама цель взятия Курска подвергаются сомнению.
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Анастасия Чинкова