Фото: iStock/zabelin
2024 год подходит к концу, а, значит, время подводить военные итоги России и обозначать новые планы и цели, делать прогнозы.
Российский военный журналист, кандидат исторических наук, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в этом году поступательное движение российских сил неоспоримо.
По его словам, Карловка, Авдеевка, Марьинка, Покровск скоро станут официально российскими территориями.
Он добавил, что приход к власти Трампа увеличивает шансы на мирные переговоры между государствами.
Он подчеркнул, что ВСУ находятся в панике, потому что не понимают, с какой стороны и куда будет нанесен удар, что еще раз подтверждает неоспоримые поступательные движения РФ.
Иван Коновалов уверен, что российский «Орешник» — это первый шаг к распаду НАТО, и РФ нанесет им удар в случае, когда нужно будет вновь обозначить «свои красные линии».
Читайте также:
«Экзистенциальная проблема»: Военэксперт назвал причину распада НАТО в 2025 году
Система «Купол Донбасса» сорвала теракт на Макеевском машиностроительном заводе
Эксперт Петрусевич рассказала о новом обмане ВСУ для убийства русских
«В разные месяцы движения, темпы операции то более быстрые, то более медленные, но они не снижались. Освобождение территорий, которые стали вновь российскими — это достаточно большое количество километров. Более того, взятие знаковых населенных пунктов происходит каждый день», — сообщил эксперт.
По его словам, Карловка, Авдеевка, Марьинка, Покровск скоро станут официально российскими территориями.
«Самое главное — у противоположной стороны нет инструмента для того, чтобы переломить ситуацию: ни у нацистского Киева нет, ни у коллективного Запада, который этот нацистский Киев поддерживает. Они посылают людей, которые уже обречены», — сказал военный журналист.
Он добавил, что приход к власти Трампа увеличивает шансы на мирные переговоры между государствами.
«Трамп уже объявил, что хочет запустить переговорный процесс. Он уже готов принять, что никогда не будет НАТО на территории Украины, никогда там не будет иностранных войск. Самый главный вопрос — денацификация. Господин Трамп не предлагает ничего подобного. Значит, когда обнаружатся точки соприкосновения, переговорный процесс может быть начат, если Москва даст добро», — сказал Коновалов.
Он подчеркнул, что ВСУ находятся в панике, потому что не понимают, с какой стороны и куда будет нанесен удар, что еще раз подтверждает неоспоримые поступательные движения РФ.
«С 2014 года они ведут себя так, как будто России нет, и каждый раз натыкаются на российский кулак. Пусть боятся на той стороне и ждут удара с неожиданного направления. Сейчас Курахово точно падет, а русские войска пойдут дальше — вперед», — заключил специалист.
Иван Коновалов уверен, что российский «Орешник» — это первый шаг к распаду НАТО, и РФ нанесет им удар в случае, когда нужно будет вновь обозначить «свои красные линии».
Читайте также:
«Экзистенциальная проблема»: Военэксперт назвал причину распада НАТО в 2025 году
Система «Купол Донбасса» сорвала теракт на Макеевском машиностроительном заводе
Эксперт Петрусевич рассказала о новом обмане ВСУ для убийства русских
Анастасия Бондарева