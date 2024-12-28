Кандидат в канцлеры Мерц: Присутствие военных на Украине надо согласовать с РФ

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Миротворцы из Германии не будут отправлены на Украину без мандата в соответствии с международным правом. Об этом заявил кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц.
Его слова передаёт немецкое издание Die Zeit. По мнению политика, в случае заключения мирного соглашения и потребности Украины в гарантиях безопасности в виде размещения в стране миротворческого контингента, такой шаг не может быть осуществлён без соответствующего международного мандата.
По мнению претендента на должность канцлера, такой мандат должен быть выдан «в консенсусе с Россией, а не в конфликте» с ней. Он воздержался от высказывания определённого мнения по поводу гарантий безопасности для Киева, отметив, что до прекращения огня и заключения перемирия «пока ещё далеко».
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«Я не вижу этого на данный момент», — подчеркнул Мерц.
По мнению претендента на должность канцлера, такой мандат должен быть выдан «в консенсусе с Россией, а не в конфликте» с ней. Он воздержался от высказывания определённого мнения по поводу гарантий безопасности для Киева, отметив, что до прекращения огня и заключения перемирия «пока ещё далеко».
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Александр Бойцов