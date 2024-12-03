В Белгороде два преподавателя юридического института устроили драку около отдела полиции

Фото: iStock/ kuppa_rock
29 ноября два преподавателя юридического института в Белгороде устроили драку рядом с отделом полиции, проинформировал Телеграм-канал Baza.
Между начальником кафедры оперативно-розыскной деятельности Сергеем Черняковым и начальником факультета заочного обучения Евгением Глушковым завязался конфликт. Сначала они выясняли отношения словесно, а потом в ход пошли кулаки.
После произошедшего 47-летний Черняков принял решение снять побои — медицинские работники диагностировали у него ушибы мягких тканей и ссадину под левым глазом. Потом мужчина пошел в полицию — в тот же отдел на улице Костюкова, около которого произошла драка.
Ранее СУ СК России по Башкортостану заявило, что после массовой драки в школе Уфы возбудили два уголовных дела. Конфликт был между учениками 10 и 11 классов. Школьников разняли сотрудники образовательного учреждения.
Читайте также:
В МВД опровергли версию о «битве скинхедов с цыганами» в Ногинске
Драка и свистки: заседание парламента Сербии превратилось в потасовку
Бойца ММА Фоменкова побили в баре «Мумий Тролль», у него сотрясение мозга
После произошедшего 47-летний Черняков принял решение снять побои — медицинские работники диагностировали у него ушибы мягких тканей и ссадину под левым глазом. Потом мужчина пошел в полицию — в тот же отдел на улице Костюкова, около которого произошла драка.
Ранее СУ СК России по Башкортостану заявило, что после массовой драки в школе Уфы возбудили два уголовных дела. Конфликт был между учениками 10 и 11 классов. Школьников разняли сотрудники образовательного учреждения.
Читайте также:
В МВД опровергли версию о «битве скинхедов с цыганами» в Ногинске
Драка и свистки: заседание парламента Сербии превратилось в потасовку
Бойца ММА Фоменкова побили в баре «Мумий Тролль», у него сотрясение мозга
Ольга Енгалычева