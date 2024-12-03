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В Белгороде два преподавателя юридического института устроили драку около отдела полиции

Фото: iStock/ kuppa_rock

Фото: iStock/ kuppa_rock

29 ноября два преподавателя юридического института в Белгороде устроили драку рядом с отделом полиции, проинформировал Телеграм-канал Baza.
Между начальником кафедры оперативно-розыскной деятельности Сергеем Черняковым и начальником факультета заочного обучения Евгением Глушковым завязался конфликт. Сначала они выясняли отношения словесно, а потом в ход пошли кулаки.

После произошедшего 47-летний Черняков принял решение снять побои — медицинские работники диагностировали у него ушибы мягких тканей и ссадину под левым глазом. Потом мужчина пошел в полицию — в тот же отдел на улице Костюкова, около которого произошла драка.



Ранее СУ СК России по Башкортостану заявило, что после массовой драки в школе Уфы возбудили два уголовных дела. Конфликт был между учениками 10 и 11 классов. Школьников разняли сотрудники образовательного учреждения.

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#драка
#конфликт
#мужчина
#сотрудники
#работники
#белгородская область
В Шаховской сгорела легковая машина
03 декабря 2024, 11:41

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Легковой автомобиль марки ВАЗ-2107 загорелся в рабочем посёлке Шаховская в ночь на вторник, 3 декабря, пожар ликвидировали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы, которые увидели пылающий автомобиль, который находился на территории гаражного кооператива — на дроге между гаражами. Прибывшие на место происшествия пожарные немедленно приступили к тушению и погасили пламя», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние гаражи. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержало вымогателей, требовавших деньги у сына погибшего участника СВО.

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#шаховская
#пожар
#автомобиль
#мособлпожспас
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Сестра отца погибших под Красноярском детей опровергает результаты экспертизы
03 декабря 2024, 11:40

Фото: прокуратура Красноярского края

Сестра мужчины, четверо детей которого погибли от отравления в Красноярском крае, опровергает результаты экспертизы и считает, что ее брата сделали «козлом отпущения». По ее мнению, необходимая экспертиза и вовсе не была проведена после трагедии.
«Ни один от дихлофоса не умер, ни один не отравился... Химики говорят, что от дихлофоса невозможно отравиться, а здесь нашли козла отпущения», — поделилась она в беседе с RT.
Тем временем и сам отец заявляет, что не согласен с результатами экспертизы. По его словам, он действительно распылял дихлофос незадолго до трагедии, но не верит, что это средство стало причиной гибели его детей.
«В целом не согласен, что это дихлофос. Потому что, ну что это, надо дихлофосом всю хату залить? Я вообще с экспертизой не согласен, что это дихлофос», — подчеркнул Дмитрий Виноградов в разговоре с «Известиями».
Напомним, как сообщал ранее областное управление СК РФ, причиной отравления семьи в Красноярском крае, в результате которого погибли четверо детей, стало неправильное использование дихлофоса. По информации ведомства, ядом оказались покрыты все вещи и мебель в доме.

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#вещи
#мебель
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#ск рф
#отравление
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Директор магазина в Подмосковье задушил покупателя в подсобке
03 декабря 2024, 11:40

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В подмосковном городе Раменское 32-летний директор продуктового магазина в подсобном помещении задушил покупателя. Мужчина перед этим пытался украсть бутылку водки.
Об этом в телеграм-канале сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области. В ведомстве уточнили, что 49-летний мужчина пытался украсть алкоголь, но был пойман на выходе. После этого директор торговой точки отвёл неудачливого воришку в подсобное помещение и принялся избивать. Затем в приступе неконтролируемой ярости он задушил мужчину.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители уточняют все обстоятельства и детали происшедшего, ведётся опрос свидетелей. Директору магазина предъявлено обвинение по статье «Убийство».

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#магазин
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ФСБ задержало вымогателей, требовавших деньги у сына погибшего участника СВО
03 декабря 2024, 11:25

Фото: istockphoto/Thomasaf

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у 18-летнего юноши. Он должен получить выплату за отца, погибшего в зоне специальной военной операции.
Четверо вымогателей уже задержаны в Марьяновском районе региона, сообщает пресс-служба Управления ФСБ РФ по Омской области. Они требовали у молодого человека 1,4 миллиона рублей, зная, что вскоре он должен получить денежную выплату за отца, погибшего на СВО. Обвиняемые помещены под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре, лидером преступников был 32-летний местный житель, занимавшийся ремонтом и продажей автомобилей. Он поставил вымогательство на поток, действуя по определённой схеме. Мужчина предлагал купить у него недорогие машины с большой рассрочкой, а затем начинал требовать выплатить ему всю сумму, причём с процентами за якобы просрочку.

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#рф
#служба
#омская область
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Подумала, что еще живы и выбросила в сугроб: мать-экстрасенс из Саратова не увидела будущего у своих детей и избавилась от них
03 декабря 2024, 11:23

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Саратовской области мать-экстрасенс решила избавиться от своих детей и выгнала их на 20-градусный мороз без верхней одежды. 8-летний сын скончался от переохлаждения, его 5-летняя сестра боролась за жизнь несколько месяцев и смогла выжить. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Страшная трагедия произошла в селе Прокудино Саратовской области. В декабре 2021 года прохожими в заснеженном овраге были обнаружены тела двух детей. На место случившего оперативно приехали медики и полиция. Смерть найденного мальчика врачи констатировали сразу, а вот девочка, на удивление, была еще жива.

Мать-экстрасенс не видела у детей будущего


Семья Зайцевых приехала в Саратов из Энгельса. Отец зарабатывал деньги для семьи, продавая столярные изделия из своей мастерской. Мать работала уборщицей, а в свободное время занималась эзотерикой и меняла судьбы людей. В рекламе услуг женщины указано, что она видит прошлое и будущее. В один из дней она перестала видеть будущее своих детей и решила их убить.

Задушила детей и, чтобы наверняка умерли, вынесла их на мороз


Фото: iStock/marvod

Преступление женщина спланировала. Утром она позвонила в школу и предупредила педагогов о том, что сын не придет в школу. После отвела своего 8-летнего сына в комнату, связала его и надела на голову полиэтиленовый пакет. Когда поняла, что этот метод не очень действенный, накинула на шею ребенка петлю из шарфа и начала его душить. Закончив с сыном, она пошла в другую комнату и те же действия проделала с 5-летней дочерью.

После удушения детей матери все еще казалось, что они живы. Тогда она решила отнести их в овраг за домом и положить в сугроб, чтобы наверняка они там замерзли. Совершив расправу над детьми, женщина спокойно собрала вещи и уехала в Энгельс к своему приятелю.

Девочка чудом осталась жива


Детей в сугробе обнаружили меньше чем через 2 часа. Мальчик погиб от механической асфиксии еще дома. 5-летняя девочка после удушения осталась жива и медленно замерзала в сугробе. Ребенок пережил клиническую смерть. Несколько месяцев девочка находилась в реанимации без сознания. Врачи смогли восстановить все функции организма ребенка, а также избежать ампутации конечностей. Девочка почти полностью восстановилась, заживление трансплантированной кожи прошло успешно.

В Саратове младенец отравился жидким никотином для вейпа
В Саратове младенец отравился жидким никотином для вейпа

Приговор суда


Фото: iStock/Elena Horrmann

Через несколько дней после совершения преступления сотрудники полиции арестовали мать детей. Она долгое время путала следствие и рассказывала оправдательные версии случившегося. После окончания всех экспертиз, ей пришлось сознаться в содеянном.

Зайцеву обвинили в убийстве малолетнего с особой жестокостью, а также покушении на убийство двух малолетних лиц с особой жестокостью (п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и п.п. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В судебном заседании она признала вину в полном объеме, но отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным Конституцией РФ. Судом горе-мать приговорена к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима. Теперь оказывать услуги экстрасенс будет только заключенным.

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#статьи
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«Дайте секс!»: Клиент массажного салона требовал интимных услуг
Клиент массажного салона в Петербурге требовал от мастера интимных услуг
03 декабря 2024, 10:17

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

В массажный салон на Лиговском проспекте пришёл странный клиент. Он настойчиво требовал у администратора заведения, чтобы массажистка оказала ему интимные услуги.
О необычном поведении бородатого мужчины телеграм-каналу «Mash на Мойке» рассказала администратор салона. По её словам, клиент с самого начала повёл себя странно. Он закурил электронную сигарету прямо в холле, громко рыгал, просил устроить ему кальян, затем удалился в туалет и что-то там то ли сломал, то ли уронил.

Когда пришло его время, он радостно пошёл вслед за мастером, но вскоре выскочил из кабинета, сыпля ругательствами и угрозами. Клиент потребовал телефон руководства и начал жаловаться, что массажистка отказала ему в интиме. Столкнувшись с отказом, озабоченный мужчина принялся рассказывать о себе. Дескать, он известный спортсмен-борец, бизнесмен и наркобарон, и вообще сейчас тут всё разнесёт.

Администратор вызвала полицию и Росгвардию, а потом вместе с массажистами вышла на улицу ожидать приезда силовиков подальше от сексуального террориста. Клиент вскоре вышел на улицу, где его тут же «приняли» правоохранители.

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#санкт-петербург
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Признал вину: в гибели четверых детей от отравления под Красноярском обвинили отца, что известно
СК обнародовал кадры допроса красноярца, обвиненного в смерти своих 4 детей
03 декабря 2024, 10:00

Обстановка в квартире семьи Виноградовых (Фото: ТГ-канал прокуратуры Красноярского края)

3 декабря отцу четырех детей, погибших в поселке Красная Сопка Красноярского края, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Мужчина признал свою вину. О том, что на самом деле произошло в семье Виноградовых накануне трагедии расскажет «Радио 1».

Отравление семьи в Красноярске 21 сентября


По версии следствия, вечером 20 сентября мужчина обработал дом дихлофосом. При этом он не соблюдал рекомендации производителя: не проветрил помещения и не провел влажную уборку. Позже эксперты обнаружили следы инсектицида на еде, посуде и одежде. Утром 21 сентября всем стало плохо: начались рвота и слабость.

Глава семьи обратился к родственникам с просьбой отвезти их в больницу. К этому моменту и дети, и взрослые уже едва держались на ногах. В тот же день скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, 22 сентября не стало их 11-летней сестры, а 23 сентября ночью умерла 12-летняя девочка. 34-летний Дмитрий и 32-летняя Виктория, находившаяся на поздних месяцах беременности, выжили, хотя их состояние также вызывало опасения. К счастью, врачи смогли спасти жизнь новорожденному, и 8 ноября у семьи родился здоровый мальчик.


Обстановка в квартире семьи Виноградовых (Фото: ТГ-канал прокуратуры Красноярского края)

От чего погибли дети


Следственные органы, занимающиеся расследованием дела, в ходе судебно-медицинской экспертизы установили, что причиной смерти детей стало острое отравление инсектицидами, в частности — дихлофосом. На посуде в доме были обнаружены компоненты яда, что стало ключевым доказательством в уголовном деле.


Какие еще версии, кроме отравления, рассматривало следствие


Изначально подозревали магазинные пельмени, затем рассматривали возможность путаницы между отравляющим веществом и приправой во время готовки, так как всем членам семьи стало плохо после ужина. Однако в еде не нашли никаких опасных веществ. Продукты, изъятые из магазина и остатки из тарелок, оказались «чистыми».

Представители производителя дихлофоса были допрошены после трагедии с четырьмя детьми в Красноярском крае. Продукция была отправлена на химическую экспертизу, нарушений со стороны производителя выявлено не было.

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Отец семьи признал вину

Отец погибших под Красноярском детей во время допроса (Фото: ТГ-канал СК РФ)

Во время допроса отец семейства признал свою вину. По статье «Причинение смерти по неосторожности» ему грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


Обстановка в доме


Сразу после трагедии в сети появились кадры с места происшествия. Общественность обратила внимание на обстановку в доме: содранные обои, пустые бутылки из-под алкоголя.

«Уличная обувь на кухне, повсюду пустые бутылки из-под пива, грязь и плесень, пепельница рядом с кроватью. Очевидно, это маргинальная семья. По пьяни они могли добавить в пельмени крысиный яд вместо соли», — рассуждают комментаторы.

Однако позже выяснилось, что семья была благополучной, на учете не состояла. Родители семейства планировали произвести в квартире ремонт.

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#красноярский край
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В Приамурье живодер протащил прицепленную к машине собаку по дороге — видео
В Приамурье живодер протащил прицепленную к машине собаку по дороге
03 декабря 2024, 09:34

Фото: istockphoto/Wirestock

Житель села Грибское в Амурской области привязал собаку к машине и протащил по дороге. Действия живодёра попали на видео.
Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал Amur Mash. На кадрах видно, как Nissan Navara движется по дороге с привязанным сзади животным. Пёс бессильно перебирает лапами, но не может подняться.

Телеграм-канал сообщает, что другие водители сделали мужчине замечание и попросили не мучить собаку. Тот не стал их слушать, закинул обессиленное животное в салон и уехал. Сотрудники полиции уже начали разбираться в инциденте.

Выяснилось, что пикап, тащивший обессиленную собаку по дороге, принадлежит бывшему начальнику пожарной охраны Амурской области. Спасти животное, пострадавшее в результате издевательств, не удалось.





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#сотрудники
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У леса под Наро-Фоминском задержали торговца наркотиками
03 декабря 2024, 09:17

Фото: istockphoto/Wirestock

Полиция задержала 37-летнего жителя Ногинска по подозрению в попытке продаже наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Задержание произошло рядом с деревней Таширово Наро-Фоминского городского округа. Полицейский патруль заметил автомобиль, который выезжает из леса с выключенными фарами и остановил его для проверки документов. Водитель заметно нервничал, поэтому полицейские решили провести досмотр машины. В багажнике они нашли четыре пакета с веществом в виде порошка и комков и вызвали на место оперативно-следственную группу», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что найденное в машине вещество является наркотиком N-метилэфедроном, Общий вес наркотиков составил более 700 граммов.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ».

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Отцу отравившихся дихлофосом детей в Красноярском крае предъявили обвинение
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