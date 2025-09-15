«Медведь-трупоед»: Шокирующее видео из Челябинской области оказалось фейком

15 сентября 2025, 16:41

Администрация Златоуста опровергла информацию о медведе на городском кладбище

Фото: Istock/Harry Collins

В ряде сообществ Челябинской области распространяют видео, где медведь ест человеческие останки на кладбищенской могиле. Авторы публикаций утверждают, что съёмку сделали в Златоусте, на Уреньге. В пресс-службе администрации Златоустовского городского округа опровергли эту информацию.





Специалисты, которые отвечают за благоустройство и содержание мест захоронения, проанализировали запись и установили, что её сняли не на территории округа. При этом в администрации подтвердили, что на Уреньге действительно видели медведя. Они просят жителей соблюдать осторожность во время прогулок на природе.

«Информация о медведе передана в министерство экологии Челябинской области для принятия оперативных мер реагирования. Лесники, экологи и охотники уже принимают все необходимые меры к поимке животного. Ночью проходят дежурства со служебными собаками», — рассказали представители администрации.

