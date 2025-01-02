Байден рассказал о виновнике теракта в Новом Орлеане

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)
В новогоднюю ночь в Новом Орлеане, штат Луизиана, произошло нападение на людей, пришедших на праздничные гулянья. Водитель пикапа врезался в толпу, после чего открыл по людям огонь. Президент США Джо Байден заявил, что исполнитель теракта многие годы служил в американской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Личность нападавшего была установлена полицией.
Байден уточнил, что подозреваемый, 42-летний Шамсуд Дин Джаббар из Техаса, был резервистом сухопутных войск до недавнего времени. За несколько часов до атаки он опубликовал видео, в котором заявил, что вдохновлялся ИГИЛ* и выразил намерение убивать.
Правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя дополнительные обстоятельства нападения.
Ранее сообщалось, что в Александровском саду Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, запустившего фейерверк III класса опасности в толпе прохожих.
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*организация признана террористической и запрещена в РФ
Байден уточнил, что подозреваемый, 42-летний Шамсуд Дин Джаббар из Техаса, был резервистом сухопутных войск до недавнего времени. За несколько часов до атаки он опубликовал видео, в котором заявил, что вдохновлялся ИГИЛ* и выразил намерение убивать.
Правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя дополнительные обстоятельства нападения.
Ранее сообщалось, что в Александровском саду Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, запустившего фейерверк III класса опасности в толпе прохожих.
Читайте также:
Возросло число погибших от теракта в Новом Орлеане
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Умер бывший депутат Госдумы, «Чёрный полковник» Виктор Алкснис
*организация признана террористической и запрещена в РФ
Мария Моисеева