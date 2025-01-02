«Сердюков далеко не на ее уровне»: возможно ли счастье в паре, если Бородина зарабатывает в 30 раз больше жениха?

41-летняя телеведущая Ксения Бородина и ее жених, 36-летний блогер Николай Сердюков, подверглись бурному обсуждению после недавней помолвки. Их роскошный отдых на Бали и слухи о спорном финансовом состоянии Сердюкова стали поводом для жарких споров в сети и среди звездных коллег. Почему их союз вызывает столько вопросов? О том, что говорят об этой паре и как они сами реагируют на критику, читайте в материале «Радио 1».