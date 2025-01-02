«Сердюков далеко не на ее уровне»: возможно ли счастье в паре, если Бородина зарабатывает в 30 раз больше жениха?

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: соцсети)
41-летняя телеведущая Ксения Бородина и ее жених, 36-летний блогер Николай Сердюков, подверглись бурному обсуждению после недавней помолвки. Их роскошный отдых на Бали и слухи о спорном финансовом состоянии Сердюкова стали поводом для жарких споров в сети и среди звездных коллег. Почему их союз вызывает столько вопросов? О том, что говорят об этой паре и как они сами реагируют на критику, читайте в материале «Радио 1».
Отдых на Бали: вилла мечты с 7-ю спальнямиКсения и Николай наслаждаются отдыхом в невероятной вилле, рассчитанной на 14 человек. В ней есть все для комфорта. Семь спален, три бассейна, тренажерный зал, сауна и даже собственный кинотеатр создают идеальные условия для уединения.
Гостей обслуживают пятеро дворецких, личный шеф-повар и садовник. Из спален открывается прямой вид на Индийский океан, а территория радует фонтанами и арт-объектами.
Однако такой шикарный отдых привлекает внимание к разному заработку пары. Ходят слухи о том, что Сердюков получает в 30 раз меньше, чем Бородина, и что они расслабляются на Бали за деньги теледивы.
Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: соцсети)
Финансовый вопрос: критика женихаГлавной темой обсуждения стало несоответствие в доходах будущих мужа и жены. На YouTube-шоу «Сплетница» Карина Нигай, Виктория Боня и Алена Водонаева обсуждали, что у Сердюкова все еще нет своей квартиры, а его автомобиль был куплен в прошлом браке.
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Боня считает, что отношения, где мужчина зарабатывает меньше женщины, нежизнеспособны. Она говорит, что сама жила такой иллюзией в прошлом. Тогда ее молодым женихом был Руслан Гасанов, однако блогер уже порвала с ним связь.
Виктория Боня и Руслан Гасанов (Фото: соцсети)
Заявление Алены о том, что финансы отходят на второе место, когда люди находятся на одном уровне, поддержки не нашло. Она предположила, что Ксения с Николаем могут быть близки как интеллектуально, так и по увлечениям, но Вика выступила с иной версией.
«Она создает себе этих мальчиков, которые ее абьюзят. Ей это нравится. Она так привыкла. Я слышала, что он на нее там чуть ли не руку поднимает», — пояснила Боня.Карина Нигай, в свою очередь, убеждена, что Сердюкову далеко до уровня Ксении.
Как отвечает Бородина?Ксения категорически не согласна с критикой. Она подчеркивает, что Николай умеет зарабатывать, и деньги для нее никогда не были главным критерием. Важнее общие интересы, стремление к развитию и надежность партнера.
Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: соцсети)
«Я не содержу мужчин, в моей жизни не было такой практики. Это вонючее клише, которое людям удобно на меня наклеивать, потому что они не могут поверить в то, что для меня не важно сколько «бабок» у мужика», — ответила Ксения на вопросы подписчиков о разнице в их с Сердюковым достатке.
Начало отношений: от шоу к помолвкеКсения и Николай познакомились на проекте «Последний герой», где вспыхнула их симпатия. После возвращения в Москву пара открыто демонстрировала свои чувства, делясь романтическими фото.
В начале декабря Сердюков сделал предложение с кольцом стоимостью 2,5 миллиона рублей.
Ксения Бородина (Фото: соцсети)
Заявления о будущемНесмотря на критику, пара уверенно строит планы. Ксения заявила на шоу Басты, что готова к рождению третьего ребенка (у нее есть две дочки от предыдущих браков).
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Подводя итоги 2024 года, Бородина отметила в соцсети Инстаграм*, что она ему благодарна. Главным образом — за любовь, которая расцвела между ней и Николаем.
«Ехала вести проект и подумать не могла, что встречу человека, с кем захочу не расставаться больше никогда. С кем мне легко в общении, очень интересно, кто заботится обо мне с таким трепетом и любовью. С кем мое плохое настроение улетучивается, ушла агрессия и злость, которая служила мне защитой от боли», — поделилась Бородина.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мария Моисеева