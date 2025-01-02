Илон Маск прокомментировал причину взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе

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Миллиардер Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе мог быть вызван большим количеством пиротехники или заложенной бомбой. Об этом он написал в своем посте в X, отметив, что телеметрия транспортного средства не указывала на технические проблемы в момент инцидента.
«Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва», — заявил Маск.Взрыв электрокара Сybertruck произошел 1 января возле отеля Trump International. В результате него погиб один человек, находившийся в машине. Еще семь людей получили травмы. Причины взрыва расследуются, но версия о внешнем воздействии пока рассматривается как основная.
Ранее сообщалось, что грузовик влетел в толпу в Новом Орлеане в США. Президент США Джо Байден сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало рассматривать инцидент в Новом Орлеане как акт терроризма.
В результате теракта в Новом Орлеане число погибших возросло до 15 человек. Кроме того, 25 человек были доставлены в больницы с различными травмами.
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