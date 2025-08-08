Екатеринбуржца осудят за двойное убийство 22-летней давности с пытками паяльником

08 августа 2025, 17:15

Фото: iStock/Zolnierek

В Свердловской области расследование уголовного дела о двойном убийстве завершили спустя два десятилетия. Как сообщает «Сiбдепо», обвиняемым по нему проходит 43-летний мужчина.