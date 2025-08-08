Екатеринбуржца осудят за двойное убийство 22-летней давности с пытками паяльником
В Свердловской области расследование уголовного дела о двойном убийстве завершили спустя два десятилетия. Как сообщает «Сiбдепо», обвиняемым по нему проходит 43-летний мужчина.
Трагедия произошла зимой 2003-го в квартире на улице Автомагистральной. По версии следствия, двое пьяных мужчин сначала избивали знакомого и его сожительницу, а затем пытали паяльником. Осознав, что женщина стала свидетельницей, садисты задушили ее следом. Сообщник обвиняемого не дожил до судебного разбирательства.
Дело прошлых лет раскрыли криминалисты из главного и регионального управления СК, которые провели серию допросов и вычислили подозреваемого. Фигурант полностью признал свою вину. Экспертиза подтвердила, что на момент преступления он был вменяем.
Его действия квалифицировали по статье о жестоком убийстве двух человек по предварительному сговору. В скором времени состоится суд.
Читайте также: