Партию опасного хлеба изъяли в Кузбассе

08 августа 2025, 16:48

Фото: istockphoto / philipimage

В Кузбассе Роспотребнадзор изъял хлебобулочные изделия и мукомольно-крупяную продукцию. Ведомство сообщило, что за первое полугодие 2025 года было проведено 431 проверка хлебобулочных изделий и 107 проб мукомольно-крупяной продукции для оценки соблюдения санитарно-гигиенических и технических норм.