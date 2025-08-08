Партию опасного хлеба изъяли в Кузбассе
В Кузбассе Роспотребнадзор изъял хлебобулочные изделия и мукомольно-крупяную продукцию. Ведомство сообщило, что за первое полугодие 2025 года было проведено 431 проверка хлебобулочных изделий и 107 проб мукомольно-крупяной продукции для оценки соблюдения санитарно-гигиенических и технических норм.
В ходе проверки выяснили, что 2% от общего объема проверенной продукции не соответствуют установленным требованиям: 5 проб хлебобулочных изделий не прошли по микробиологическим показателям, 3 пробы по физико-химическим параметрам, а также 3 пробы мукомольно-крупяной продукции по тем же показателям.
В образцах хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий не было обнаружено пестицидов, токсичных элементов или радионуклидов, сообщает «Сибдепо».
В результате ведомство изъяло из оборота 114,84 кг мукомольно-крупяной продукции и 7 кг хлебобулочных изделий из-за нарушений в хранении и реализации просроченной продукции.
Читайте также: