Мигранта из Узбекистана изнасиловали и ограбили в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании и ограблении 27-летнего гражданина Узбекистана. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Пострадавший приехал в город для учебы и жил в хостеле. Месяц назад возле станции метро «Купчино» он познакомился с молодым человеком, представившимся как Али. После общения и совместной подработки новый приятель пригласил его к себе домой, где после распития спиртного совершил сексуальное насилие над гостем.
Ночью 5 августа Али отвез парня на пустырь недалеко от Пулковской обсерватории, к которому позже подъехал его сообщник. Он избил несчастного, отобрал 25 тысяч рублей, телефон и банковскую карту, с которой снял еще 40 000. После этого мигранта отпустили, пригрозив расправой, если тот заявит в полицию.
Однако он все же сообщил. Так, на следующий день правоохранители задержали 28-летнего Руслана, который выдавал себя за Али, и 32-летнего гражданина Киргизии. Возбуждены уголовные дела о краже, грабеже и вымогательстве. Статьи о сексуальном насилии пока нет.
По данным агентства, Руслан ранее привлекался к ответственности за оказание небезопасных услуг, но избежал серьезного наказания.
