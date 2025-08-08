Мигранта из Узбекистана изнасиловали и ограбили в Петербурге

08 августа 2025, 16:09

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании и ограблении 27-летнего гражданина Узбекистана. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».