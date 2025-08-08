В Самарской области полицейские пытались выбить из мужчины показания пытками
В Самарской области полицейские пытками пытались выбить из мужчины признательные показания об убийстве 2010 года. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
Как рассказали изданию в адвокатском проекте «Травмпункт», 16 июня на работу к жителю села Красный Яр Андрею приехали правоохранители и посадили его в автомобиль. Там один из полицейских ударил мужчину в грудь и спросил, где его брат. После их отвезли в районный отдел, где им предъявили обвинение в убийстве таксиста в 2010 году. Еще тогда суд оправдал братьев.
Когда Андрей вновь заявил о своей невиновности, полицейские начали его избивать и пытать электрошоком. По словам адвоката, мужчину заставили держать на голове и в руках 16-килограммовую гирю. В итоге пострадавший сказал, что якобы знает, где закопано тело жертвы.
Правоохранители привезли Андрея на место, выкопали там яму и заставили его туда лечь, после чего закопали. Когда пострадавший оттуда вылез, ему сказали лечь в багажник, так как он может запачкать салон. Уже в отделе его снова избили и приковали наручниками к двери. При этом Андрей все равно заявлял о своей невиновности.
По словам адвоката мужчины, его отвезли домой, где он забрал документы, а после вернули в отдел и снова избили. При этом жена Андрея наняла юриста, но пострадавшего заставили написать от него отказ. После его отвезли в больницу, где запретили говорить причину полученных травм сотрудникам управления собственной безопасности.
После задержали и супругу Андрея. Ей угрожали депортацией из-за отсутствия российского гражданства. По мнению адвоката, это связано с разбирательствами в отношении Андрея. Юрист уже подал заявления в региональные МВД и СК, но ответа пока не поступило.