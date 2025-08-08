В Самарской области полицейские пытались выбить из мужчины показания пытками

08 августа 2025, 16:46

Фото: iStock/blinow61

В Самарской области полицейские пытками пытались выбить из мужчины признательные показания об убийстве 2010 года. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».





Как рассказали изданию в адвокатском проекте «Травмпункт», 16 июня на работу к жителю села Красный Яр Андрею приехали правоохранители и посадили его в автомобиль. Там один из полицейских ударил мужчину в грудь и спросил, где его брат. После их отвезли в районный отдел, где им предъявили обвинение в убийстве таксиста в 2010 году. Еще тогда суд оправдал братьев.



Когда Андрей вновь заявил о своей невиновности, полицейские начали его избивать и пытать электрошоком. По словам адвоката, мужчину заставили держать на голове и в руках 16-килограммовую гирю. В итоге пострадавший сказал, что якобы знает, где закопано тело жертвы.



