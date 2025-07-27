Екатеринбуржцы пытались задавить соседей на машине и натравили на них алабая
Агрессивные екатеринбуржцы попытались задавить соседей на машине, а также натравили на них своего питомца. Об этом сообщает местный телеграм-канал E1.
Пострадавшая рассказала, что кто-то сломал камеру видеонаблюдения на доме и повредил забор. Все указывало на то, что на участок проникли соседи. По словам женщины, они попытались сбить палкой камеру, что записала их голоса.
После этого разбираться с ними отправился ее супруг. Тогда подозрения пострадавшей подтвердились: пьяный сосед пожаловался, что камера ему мешала, поэтому он решил от нее избавиться. Затем из дома выбежала соседка с собакой породы алабай. Супруги написали заявление в полицию.
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