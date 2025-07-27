Знаменитый остеопат подглядывал за женщинами 12 лет и получил приговор
К пяти месяцам тюрьмы за вуайеризм (подглядывание за женщинами во время интимных процессов — прим. ред.) приговорили известного в Великобритании остеопата Торбена Стига Хесборга.
Как передает BBC, медик тайно снимал женщин на протяжении 12 лет в разных местах: на пешеходных дорожках, остановках общественного транспорта, пляжах, метро и даже в собственной клинике.
64-летний врач наблюдал за ними в их же домах, используя скрытые камеры. По информации следователей, от действий извращенца пострадали примерно две тысячи женщин.
Британские прокуроры назвали Хесборга одним из самых плодовитых лондонских вуайеристов. Мужчину поймали около женского общежития, когда он сидел в машине с камерой и телескопом под окнами студенток.
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