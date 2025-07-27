Знаменитый остеопат подглядывал за женщинами 12 лет и получил приговор

27 июля 2025, 15:38

В Британии знаменитый остеопат Хесборг получил 5 месяцев тюрьмы за вуайеризм

Фото: istockphoto/simpson33

К пяти месяцам тюрьмы за вуайеризм (подглядывание за женщинами во время интимных процессов — прим. ред.) приговорили известного в Великобритании остеопата Торбена Стига Хесборга.