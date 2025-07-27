«Без присмотра»: В Севастополе 3-летний ребёнок из многодетной семьи утонул в бассейне

27 июля 2025, 15:43

3-летний мальчик упал в бассейн на территории частного дома и утонул

Фото: Istock/Vacharapong Wongsalab

Чрезвычайное происшествие случилось в Балаклавском районе Севастополя. Маленький ребёнок, оставшись без присмотра, упал в бассейн и утонул. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.





По предоставленным данным, трагедия произошла в селе Подгорное на территории частного домовладения.

«Трёхлетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно вышел из дома и упал в бассейн. Обнаружил его старший брат, который сразу же поднял тревогу», — сказано в сообщении.