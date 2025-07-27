«Без присмотра»: В Севастополе 3-летний ребёнок из многодетной семьи утонул в бассейне
3-летний мальчик упал в бассейн на территории частного дома и утонул
Чрезвычайное происшествие случилось в Балаклавском районе Севастополя. Маленький ребёнок, оставшись без присмотра, упал в бассейн и утонул. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.
По предоставленным данным, трагедия произошла в селе Подгорное на территории частного домовладения.
«Трёхлетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно вышел из дома и упал в бассейн. Обнаружил его старший брат, который сразу же поднял тревогу», — сказано в сообщении.Установлено, что погибший мальчик рос в многодетной семье, которая не состоит на учёте. Всего в семье воспитываются пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о жестоком избиении 2-летней девочки её мачехой.