Бегающих по проезжей части волков увидели в российском городе
В Ленобласти волки бегали по проезжей части и попали на видео
Волки бегали по проезжей части в городе Луга Ленинградской области. Видео инцидента массово публикуют местные телеграм-каналы.
На кадрах видно, как два волка бегают в необорудованном для пешеходов месте. По словам очевидцев, запечатлевших хищников, они даже не обращали внимания на проезжающие мимо машины. Возможно, животные к ним просто привыкли, так как местные их часто встречают на дорогах.
Ранее сообщалось, что лиса напала на детей в лагере «Морской» в Крыму. Ребята ночевали на природе в палатках из-за жары, когда к ним ворвалось агрессивное животное.
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