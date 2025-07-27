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Бегающих по проезжей части волков увидели в российском городе

В Ленобласти волки бегали по проезжей части и попали на видео
Фото: iStock/Dima Berlin

Волки бегали по проезжей части в городе Луга Ленинградской области. Видео инцидента массово публикуют местные телеграм-каналы.



На кадрах видно, как два волка бегают в необорудованном для пешеходов месте. По словам очевидцев, запечатлевших хищников, они даже не обращали внимания на проезжающие мимо машины. Возможно, животные к ним просто привыкли, так как местные их часто встречают на дорогах.

Ранее сообщалось, что лиса напала на детей в лагере «Морской» в Крыму. Ребята ночевали на природе в палатках из-за жары, когда к ним ворвалось агрессивное животное.

Лидия Пономарева

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