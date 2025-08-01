Экипаж Alaska Airlines подал иск к Boeing из-за оторвавшейся во время полёта двери
Бортпроводники авиакомпании Alaska Airlines подали иск к компании Boeing после инцидента с оторвавшейся в полёте дверью аварийного выхода. Об этом сообщает The Seattle Times.
Это произошло в январе 2024 года. Спустя всего 20 минут после взлёта случилась разгерметизация салона, выпали кислородные маски, а дверь кабины неожиданно распахнулась, что создало угрозу для безопасности пассажиров и экипажа.
Четверо бортпроводников, работавших на том рейсе, требуют привлечь Boeing к ответственности за допущенные технические ошибки и недостаточный контроль качества, приведшие к опасной ситуации.
В самой компании Boeing отказались комментировать произошедшее.
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