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Экипаж Alaska Airlines подал иск к Boeing из-за оторвавшейся во время полёта двери

Бортпроводники Alaska Airlines подали иск к Boeing после ЧП на борту самолёта
Фото: iStock/Dushlik

Бортпроводники авиакомпании Alaska Airlines подали иск к компании Boeing после инцидента с оторвавшейся в полёте дверью аварийного выхода. Об этом сообщает The Seattle Times.



Это произошло в январе 2024 года. Спустя всего 20 минут после взлёта случилась разгерметизация салона, выпали кислородные маски, а дверь кабины неожиданно распахнулась, что создало угрозу для безопасности пассажиров и экипажа.

Четверо бортпроводников, работавших на том рейсе, требуют привлечь Boeing к ответственности за допущенные технические ошибки и недостаточный контроль качества, приведшие к опасной ситуации.

В самой компании Boeing отказались комментировать произошедшее.

Анастасия Чинкова

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