Экипаж Alaska Airlines подал иск к Boeing из-за оторвавшейся во время полёта двери

01 августа 2025, 20:48

Бортпроводники Alaska Airlines подали иск к Boeing после ЧП на борту самолёта

Фото: iStock/Dushlik

Бортпроводники авиакомпании Alaska Airlines подали иск к компании Boeing после инцидента с оторвавшейся в полёте дверью аварийного выхода. Об этом сообщает The Seattle Times.