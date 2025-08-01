Самодельный вертолет пробил голову пенсионеру и убил его в Кировской области

01 августа 2025, 11:35

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Самодельный вертолет пробил голову и убил пенсионера при попытке взлета в Кировской области. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, трагедия произошла в Залазне.





Известно, что 88-летний Владимир Трапезников умер в больнице. Мужчина мечтал быть летчиком, поэтому всю жизнь занимался авиамоделированием. С 1964 года он создал своими руками пять самолетов. Среди самых удачных: «Росинант», «Амфибия» и «Вятич».



Трапезников был героем документального фильма и многочисленных публикаций. За день до случившегося он находился в поле рядом с деревней во время испытаний своего вертолета. Лопасти оторвались при запуске двигателя и наборе оборотов. Одна лопасть и пробила голову Владимиру.





«При наборе оборотов произошел взрыв», — пояснил источник РЕН ТВ.

