Экипаж «бесконечного круиза» назвал условия жизни на лайнере Odyssey «адом»
Экипаж круизного лайнера Odyssey, принадлежащего компании Villa Vie Residences, пожаловался на невыносимые условия на борту. Об этом пишет Business Insider (BI).
Судно, приостановившее непрерывное кругосветное путешествие, арестовали в Сингапуре 10 ноября. Пассажиры уже сошли на берег, однако на борту Odyssey всё ещё остаются от 63 до 67 членов экипажа. Некоторые из них называют своё текущее положение «адом» и «настоящей пыткой».
Неудобства связаны с тем, что в некоторых каютах не работают кондиционеры, хотя иногда температура поднималась выше 32 градусов. Кроме того, часто пропадал интернет, из-за чего связаться с родными было трудно. Люди не знают, когда они смогут вернуться домой, и чувствуют, будто о них забыли.
Арест лайнера произошёл после того, как прекратила деятельность базирующаяся во Флориде компания Villa Vie Residences. Она рекламировала лайнер как плавучий дом и предлагала пассажирам «бесконечное» путешествие по миру. Предварительно, круиз, который начался 3 октября 2024 года, приостановили из-за высоких цен на топливо.
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