22 ноября 2026, 06:28

Экипаж круизного лайнера Odyssey назвал условия жизни на борту «настоящей пыткой»

Фото: iStock/Smitt

Экипаж круизного лайнера Odyssey, принадлежащего компании Villa Vie Residences, пожаловался на невыносимые условия на борту. Об этом пишет Business Insider (BI).