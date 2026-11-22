22 ноября 2026, 04:10

В Ставропольском крае при столкновении легковушки с эвакуатором погибла женщина

Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция Ставрополья»/@gibdd26

В Ставропольском крае легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с эвакуатором. Об этом сообщили в ​канале «Госавтоинспекция Ставрополья» на платформе MAX.