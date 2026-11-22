В Ставропольском крае легковушка вылетела на встречку и врезалась в эвакуатор
В Ставропольском крае легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с эвакуатором. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция Ставрополья» на платформе MAX.
По предварительным данным, ДТП случилось на 309-м километре федеральной автомобильной дороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды». Водитель «ВАЗ-2115» совершал обгон — выехав на встречку, его машина врезалась в эвакуатор (автомобиль «Газель»).
Водителя легковушки доставили в больницу. Его 48-летняя пассажирка получила тяжёлые травмы и скончалась до приезда скорой. В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Читайте также: