Экипаж пассажирского самолета решил лететь с полуоткрытой дверью

24 ноября 2025, 21:10

Pyok: На борту United Airlines во время взлета вылетел открывающий дверь рычаг

Фото: istockphoto/Sitikka

Экипаж самолета обнаружил, что рычаг для открытия двери в салон пассажирского самолета выскочил из своего положения во время взлета, но решил не подавать сигнал бедствия.