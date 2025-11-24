Экипаж пассажирского самолета решил лететь с полуоткрытой дверью
Экипаж самолета обнаружил, что рычаг для открытия двери в салон пассажирского самолета выскочил из своего положения во время взлета, но решил не подавать сигнал бедствия.
Как пишет издание Pyok, инцидент произошел на борту авиакомпании United Airlines во время рейса из Сиэтла в Денвер. При взлете один из сотрудников услышал хлопок снаружи Boeing 737.
Выяснилось, что ручка главного входа выскочила из аэродинамической выемки и частично открылась в полете. Однако дверь осталась герметичной, так как для ее открытия необходимо не только повернуть рычаг, но и сильно потянуть его на себя.
Специалисты отмечают, что экипаж принял решение продолжить полет, поскольку не возникло угрозы для пассажиров. В итоге самолет успешно завершил рейс.
Также уточняется, что компания Boeing, разработавшая данный тип воздушного судна, не вносила изменений в проект модели с 1960-х годов. Такие двери называют «дверями штепсельного типа», так как при открытии они откидываются наружу.
