На рейсе из Гонконга в Сингапур загорелся ноутбук пассажира
22 ноября на борту самолёта авиакомпании Scoot, летевшего из Гонконга в Сингапур, произошёл пожар. По информации South China Morning Post, причиной мог стать внешний аккумулятор или ноутбук одного из пассажиров в первом ряду.
Бортпроводники оперативно потушили огонь и сообщили в экстренные службы аэропорта. По прилёте все пассажиры и экипаж благополучно покинули самолёт.
Авиакомпания проводит проверку, чтобы установить точную причину возгорания. Эксперты напоминают о рисках перевозки электронных устройств и аккумуляторов в багаже.
