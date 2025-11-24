Достижения.рф

На рейсе из Гонконга в Сингапур загорелся ноутбук пассажира

Фото: iStock/OceanFishing

22 ноября на борту самолёта авиакомпании Scoot, летевшего из Гонконга в Сингапур, произошёл пожар. По информации South China Morning Post, причиной мог стать внешний аккумулятор или ноутбук одного из пассажиров в первом ряду.



Бортпроводники оперативно потушили огонь и сообщили в экстренные службы аэропорта. По прилёте все пассажиры и экипаж благополучно покинули самолёт.

Авиакомпания проводит проверку, чтобы установить точную причину возгорания. Эксперты напоминают о рисках перевозки электронных устройств и аккумуляторов в багаже.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0