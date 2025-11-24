На рейсе из Гонконга в Сингапур загорелся ноутбук пассажира

24 ноября 2025, 14:35

Фото: iStock/OceanFishing

22 ноября на борту самолёта авиакомпании Scoot, летевшего из Гонконга в Сингапур, произошёл пожар. По информации South China Morning Post, причиной мог стать внешний аккумулятор или ноутбук одного из пассажиров в первом ряду.