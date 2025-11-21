Потерявшего ориентацию в пространстве пьяного россиянина сняли с рейса за мат — видео

21 ноября 2025, 18:54

Пьяного россиянина сняли с рейса за мат и агрессивное поведение

Фото: istockphoto/blinow61

Пьяного россиянина сняли с рейса до Москвы в аэропорту Горно-Алтайска в Сибири из-за неадекватного поведения. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал «Крыша ТурДома».