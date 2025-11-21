Потерявшего ориентацию в пространстве пьяного россиянина сняли с рейса за мат — видео
Пьяного россиянина сняли с рейса до Москвы в аэропорту Горно-Алтайска в Сибири из-за неадекватного поведения. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал «Крыша ТурДома».
33-летний житель Смоленска начал громко вести себя после посадки в самолет и проявил агрессию на замечания со стороны других пассажиров и экипажа. В результате на борт вызвали полицию.
После того как мужчину вывели из самолета, выяснилось, что он едва может передвигаться самостоятельно. В отделении полиции дебошир продолжал вести себя неадекватно. На кадрах видно, как он лежит на полу и пытается спорить с полицейскими.
В итоге на него составили два административных протокола — за хулиганство и пьянство в общественном месте.
Читайте также: