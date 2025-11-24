Пасссажиры пять часов провели в самолете без еды и воды в российском аэропорту
Пасссажиры рейса в Хургаду 5 часов провели в самолете без еды в Шереметьево
Пассажиров рейса, который должен был вылететь в Хургаду, задержали в московском аэропорту Шереметьево на пять часов без еды и воды.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», первоначально вылет, запланированный на 03:05, перенесли на 07:05. Однако и в это время самолет так и не взлетел.
«И вот уже 07:58. Мы все еще сидим в самолете. Тут много маленьких детей. (…) Ужасный запах выхлопа, у людей приступ кашля. Нас тут никто не кормит», — рассказали граждане.21 ноября сообщалось о том, как пьяного россиянина сняли с рейса за неадекватное поведение. Мужчина вел себя агрессивно как в самолете, так и в отделе полиции.