Пасссажиры пять часов провели в самолете без еды и воды в российском аэропорту

24 ноября 2025, 14:34

Пасссажиры рейса в Хургаду 5 часов провели в самолете без еды в Шереметьево

Фото: istockphoto/Dennis Gross

Пассажиров рейса, который должен был вылететь в Хургаду, задержали в московском аэропорту Шереметьево на пять часов без еды и воды.





Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», первоначально вылет, запланированный на 03:05, перенесли на 07:05. Однако и в это время самолет так и не взлетел.





«И вот уже 07:58. Мы все еще сидим в самолете. Тут много маленьких детей. (…) Ужасный запах выхлопа, у людей приступ кашля. Нас тут никто не кормит», — рассказали граждане.

