Экипированная украинская диверсантка пыталась прорваться в Россию из Эстонии

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Экипированную 18-летнюю девушку из Украины поймали в ночном лесу, когда та пыталась прорваться в Россию через границу из Эстонии. При себе у предполагаемой диверсантки, были средства для поджогов, кусачки для проволоки и средства для выживания.
При себе у девушки были ножи, бутылка с бензином, арматурные ножницы, плоскогубцы, фонарик, газовая горелка и рабочие перчатки. Как сообщает канал SHOT, на допросе задержанная заявила, что является гражданкой Украины, но никакие документы не предъявила.
Попытку незаконно пересечь российскую границу, 18-летняя украинка объяснила личным мотивом. Девушку задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области. За незаконное пересечение государственной границы возбудили уголовное дело. Истинные мотивы и детали преступления еще предстоит выяснить.
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