В Петербурге женщина зарезала мужа и месяц жила с его трупом

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Тяжкое преступление с последующими жуткими событиями произошло на севере Петербурга, на проспекте Народного Ополчения. Там 40-летняя Екатерина зарезала 35-летнего гражданского мужа и еще месяц жила с его трупом.
Любовница убила приятеля восемью ударами ножа. Когда мужчина скончался, Екатерина продолжала жить с трупом в квартире еще около месяца. Соседи видели, как она выходила и возвращалась в квартиру. Когда сильный трупный запах распространился по всему дому, убийца сбежала. Неладно заподозрили соседи, когда не смогли достучаться до хозяйки квартиры, откуда исходил ужасный запах.
Когда запах разложения распространился по всему подъезду, соседи вызвали полицию и позвонили родственникам женщины. Вскрывшие дверь стражи порядка обнаружили тело, на котором нашли восемь ножевых ранений. Экспертиза подтвердила, что мужчина умер около месяца назад. А хозяйка помещения успела сбежать.
Как сообщили в ГСУ СК России по Петербургу, тело мужчины лежало в диване.
Позже выяснилось, что Екатерина имеет судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за что несколько лет находилась в психиатрической лечебнице. Вышла женщина в 2016 году, после чего обязана была наблюдаться у психиатра.
Уголовное дело возбудили по статье «убийство», женщину с диагнозом объявили в розыск.
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Когда запах разложения распространился по всему подъезду, соседи вызвали полицию и позвонили родственникам женщины. Вскрывшие дверь стражи порядка обнаружили тело, на котором нашли восемь ножевых ранений. Экспертиза подтвердила, что мужчина умер около месяца назад. А хозяйка помещения успела сбежать.
Как сообщили в ГСУ СК России по Петербургу, тело мужчины лежало в диване.
Позже выяснилось, что Екатерина имеет судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за что несколько лет находилась в психиатрической лечебнице. Вышла женщина в 2016 году, после чего обязана была наблюдаться у психиатра.
Уголовное дело возбудили по статье «убийство», женщину с диагнозом объявили в розыск.
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Лия Мурадьян