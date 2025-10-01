«Экоактивист» с балкона: пьяный житель Люберец стрелял в рабочих УК из-за спила дерева

01 октября 2025, 22:17

В Люберцах мужчина открыл огонь по коммунальщикам из-за спила дерева

Фото: Istock / Punnarong Lotulit

В Люберцах 45-летний местный житель устроил стрельбу по сотрудникам управляющей компании, которые спиливали дерево во дворе его дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».