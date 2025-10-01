«Экоактивист» с балкона: пьяный житель Люберец стрелял в рабочих УК из-за спила дерева
В Люберцах 45-летний местный житель устроил стрельбу по сотрудникам управляющей компании, которые спиливали дерево во дворе его дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл вечером — мужчина находился на балконе своей квартиры в состоянии алкогольного опьянения.
Заметив рабочих, он, по всей видимости, решил выступить в защиту зелёных насаждений и достал травматический пистолет. Сделав несколько выстрелов в сторону коммунальщиков, он, к счастью, никого не ранил.
Очевидцы оперативно вызвали полицию. Нарушителя задержали, при нём нашли травмат и алкоголь. Сейчас стрелок находится в отделении, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
