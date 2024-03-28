Эколог Пукалов предупредил о высокой угрозе природных пожаров

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Эколог Роман Пукалов заявил, что в этом году может быть большое количество природных пожаров из-за голой сухой травы, а также человеческого фактора.
«За этот год в стране накоплено огромное количество снега, а погода, которая сейчас устанавливается — довольно радикальна. Я не знаю, готовы ли власти к тому, что температура поднимется до 16-18°C. Ведь в этом случае снег сойдёт селевым потоком и довольно быстро», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Пукалов.
Он напомнил, что период до появления зелёной травы является наиболее пожароопасным. Однако он выразил надежду на то, что и МЧС, и власти всех уровней готовы ко всем ситуациям и не допустят серьёзных проблем в этом плане.
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