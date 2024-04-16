Экономист Краснощеков назвал страшные последствия паводков в Оренбуржье

Фото: iStock/Stefano Marzoli
Заведующий кафедрой управления природопользованием и охраны окружающей среды ИГСУ Президентской Академии Валентин Краснощеков заявил, что паводки в Оренбургской области нанесут урон экономике региона, приведя в том числе к опустыниванию земель.
«Основные проблемы – это снижение уровня природного плодородия почвы за счёт водной эрозии и загрязнение пойменных почв сточными водами из городской среды, что может сказаться на снижении продуктивности сельскохозяйственных земель. Возможно сокращение биоресурсов водных объектов, которое произойдет за счет их гибели на затопленных территориях», – добавил в беседе с Газета.ру Краснощеков.
Ранее жительница Ишима Юлия поделилась, что вода в город пока не пришла, а обстановка в населённом пункте спокойная.
Читайте также:
Местные рассказали об обстановке в Ишиме
Футболит Обухов рассказал, как пережил паводок в Оренбурге
Жителей тюменского Ишима просят срочно эвакуироваться из-за критического подъёма воды
Мелисса Тимофеева