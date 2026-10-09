В Гватемале вертолёт рухнул в озеро, два человека пропали без вести
В Гватемале вертолёт упал в озеро на юго-западе страны. На борту находились семь пассажиров, двое из них пропали без вести. Об этом сообщает Diario de Centro America со ссылкой на сведения добровольческого пожарного корпуса.
Как уточняет Главное управление гражданской авиации Гватемалы, вертолёт Airbus Helicopters H130 вылетел из международного аэропорта Ла-Аврора. Он направлялся к отелю, расположенному на северном берегу озера Атитлан. Полёт должен был занять около получаса, однако воздушное судно рухнуло в воду недалеко от населённого пункта Панахачель. Сейчас оно находится на большой глубине.
Пятеро пассажиров Airbus Helicopters H130 не пострадали, но еще двое исчезли. В настоящий момент ведутся активные поиски, в которых принимают участие водолазы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Свердловской области три человека получили травмы в результате ДТП с участием рейсовых автобусов. Подробности читайте здесь.
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