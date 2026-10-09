В Гватемале вертолёт рухнул в озеро, два человека пропали без вести

09 октября 2026, 06:24

Фото: iStock/Robert Buchel

В Гватемале вертолёт упал в озеро на юго-западе страны. На борту находились семь пассажиров, двое из них пропали без вести. Об этом сообщает Diario de Centro America со ссылкой на сведения добровольческого пожарного корпуса.