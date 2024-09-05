Экс-банкиру Кононову дали 12 лет за хищение у хоккеиста Радулова более 1,6 млрд

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего банкира Сергея Кононова за хищение денежных средств «Транснационального банка», в том числе более 1,6 млрд рублей со счета хоккеиста Александра Радулова. Об этом сообщает РИА Новости. Кононова признали виновным в нескольких эпизодах части 4 статьи 159 УК: Мошенничество, указано в материале.
«Суд приговорил Кононова к 12 годам лишения свободы», — заявили в суде.В апреле 2015 года, когда у «Транснационального банка» отозвали лицензию, на счету у хоккеиста Радулова было около 20 миллионов долларов. Сначала ему пообещали вернуть деньги и даже заключили контракт о постепенной выплате, однако вскоре переводы остановились. После арбитражный суд обязал Кононова выплатить спортсмену весь долг вместе с процентами — порядка 25 миллионов долларов.
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