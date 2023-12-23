В Подмосковье мужчина убил мать и сразу же сознался в содеянном

Фото: iStock/BrianAJackson
Житель Подмосковья убил мать, чтобы она не продала свою долю в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В подмосковной Балашихе 31-летний Станислав Волков проживал вместе с 58-летней матерью в трёхкомнатной квартире в 64 квадратных метра, стоимость которой оценивается в порядка девяти миллионов рублей.
Женщина сообщила сыну о намерении продать свою долю, однако мужчина был категорически против такого решения. Он устроил скандал, в ходе которого схватил охотничий нож и нанёс несколько ударов в живот и шею матери. Женщина скончалась на месте, а мужчина сам вызвал полицию и сознался в содеянном.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Станислава. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также:
Мужчина зарезал собственную мать в Москве
СК: В Клину пенсионера будут судить за убийство супруги из-за ревности
Россиянка убила мужа из-за алкоголя и попала под суд
Женщина сообщила сыну о намерении продать свою долю, однако мужчина был категорически против такого решения. Он устроил скандал, в ходе которого схватил охотничий нож и нанёс несколько ударов в живот и шею матери. Женщина скончалась на месте, а мужчина сам вызвал полицию и сознался в содеянном.
Читайте также:
Мужчина зарезал собственную мать в Москве
СК: В Клину пенсионера будут судить за убийство супруги из-за ревности
Россиянка убила мужа из-за алкоголя и попала под суд
Анастасия Чинкова