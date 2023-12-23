На Украине планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный»

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Власти Украины планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный». Перечь положений обновлённого законопроекта о мобилизации в своём Telegram-канале представила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Отмечается, что все граждане будут делиться либо на годных, либо на негодных к прохождению службе.
Для определения годности украинцы будут повторно проходить военно-лечебную комиссию.
Помимо этого пункта, в законопроекте указывается на снижение мобилизационного возраста до 25 лет с нынешней границы в 27. Также в стране планируют отменить прохождение срочной службы.
Также Безуглая сообщила о предусмотренном обязательном воинском учёте для женщин.
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Для определения годности украинцы будут повторно проходить военно-лечебную комиссию.
Также Безуглая сообщила о предусмотренном обязательном воинском учёте для женщин.
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Анастасия Чинкова