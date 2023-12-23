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На Украине планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный»

Депутат Рады Безуглая: власти хотят ликвидировать понятие «ограниченно годный»
23 декабря 2023, 16:21
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Власти Украины планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный». Перечь положений обновлённого законопроекта о мобилизации в своём Telegram-канале представила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Отмечается, что все граждане будут делиться либо на годных, либо на негодных к прохождению службе.

Для определения годности украинцы будут повторно проходить военно-лечебную комиссию.


Помимо этого пункта, в законопроекте указывается на снижение мобилизационного возраста до 25 лет с нынешней границы в 27. Также в стране планируют отменить прохождение срочной службы.

Также Безуглая сообщила о предусмотренном обязательном воинском учёте для женщин.

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#украина
#всу
#военные
#законопроект
#мобилизация
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В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ
23 декабря 2023, 17:35

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Три человека пострадали во время атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Белгородской области.
Об этом рассказал губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

С его слов, ЧП случилось между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки со стороны ВСУ дорожники на мосту проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. В результате этого три человека получили ранения.

Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Один из рабочих находится в тяжелом состоянии. Он получил ранения конечностей. Состояние двух других оценивают как средней степени тяжести.

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#белгород
#новости
#всу
#украина
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В Германии раскрыли, ждать ли нового контрнаступления ВСУ
Bild: в Киеве признают отсутствие шансов на повтор контрнаступления ВСУ
23 декабря 2023, 16:38

Фото: iStock/JARAMA

Украинские политики в частных беседах признают, что в ближайшее время нет шансов для повторения контрнаступления ВСУ. Об этом в соцсети X написал заместитель главреда издания Bild Пауль Ронцхаймер.
Он призвал чиновников открыто и чётко освещать события на передовой. Если этого не делать, предупреждает Ронцхаймер, Украина может вообще остаться без помощи.

Ронцхаймер добавил, что в предстоящем году Евросоюзу, а в частности Германии, предстоит взять на себя гораздо больше ответственности за всё происходящее в зоне конфликта.

Ранее в МИД Германии сообщили о выделении 23 миллионов евро на укрепление защиты от кибератак.

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#украина
#германия
#всу
#контрнаступление
#спецоперация
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В Германии предлагают поднять налоги, чтобы помочь Украине
23 декабря 2023, 15:37

Фото: iStock/Olena_Z

В Германии предлагают повысить подоходный налог ради помощи Украине.
Такое решение предложила член экономического совета при правительстве европейской страны Моника Шнитцер, сообщает ТАСС.

«Особые события требуют особых мер. Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов», — говорит Шнитцер.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал обещание выделять деньги Украине из регулярного бюджета, пока это будет необходимо. С его слов, власти будут согласовывать поддержку украинской стороне из регулярного бюджета, как это запланировано.

Помощь включают 8 млрд евро на поставки оружия, финансовую помощь Украине напрямую или через Европейский союз, а также более 6 млрд евро на поддержку украинских беженцев в Германии.

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#германия
#всу
#украина
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В США предрекли скорое падение Киева
The Hill: Киев может пасть в ходе весеннего наступления ВС РФ
23 декабря 2023, 15:25

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Киев может пасть после российского наступления в следующем году. Об этом сообщает издание The Hill.
В статье отмечается, что европейские государства не смогут восполнить дефицит необходимого вооружения для Украины после прекращения поддержки ВСУ со стороны США. Это приведёт к ослаблению страны, которое ещё больше усугубится после возобновления наступления ВС РФ. В результате, не исключено падение Киева. А президент страны Владимир Зеленский бежит или погибнет, спрогнозировал автор материала.

Также издание напомнило об отрицательных результатах украинского контрнаступления. Созданные российскими военными минные поля, а также постоянные артиллерийские обстрелы привели к тому, что за пять месяцев ВСУ смогли продвинуться лишь на 17 километров.

В заключение издание отметило, что сейчас уже очевидна победа России, которая не зависит от количества поставляемого из США оружия и размера финансирования.

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#киев
#украина
#россия
#спецоперация
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Минобороны РФ сообщило об отражении 11 атак ВСУ на донецком направлении
23 декабря 2023, 14:26

Фото: iStock/aapsky

Российские военные отразили 11 атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что подразделение «Южной» группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили 11 атак, совершённых украинскими военными. Также в результате отражения атаки была поражена живая сила и техника ВСУ.

Согласно статистике ведомства, на донецком направлении за минувшие сутки украинская армия потеряла около 200 солдат, четыре танка, в том числе немецкий Leopard-2, три автомобиля и боевую машину пехоты Bradley производства США.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что экипажи кораблей Черноморского флота провели учения по отражении атак вражеских беспилотников.

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#минобороны рф
#вс рф
#всу
#атака
#спецоперация
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Командир ВСУ Самовар прогнозирует начало тотальной мобилизации
23 декабря 2023, 14:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Конфликт между Украиной и РФ закончится переговорами, но пока украинским гражданам стоит приготовиться к тотальной мобилизации.
Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» рассказал начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар.

По его мнению, РФ превосходит Украину по своему мобилизационному потенциалу, а также количеству ресурсов. Если российская экономика и дальше продолжит переход на «военные рельсы», то российская сторона может одержать победу над Украиной.

По словам Самовара, в будущем году ситуация на поле боя станет более тяжёлой по сравнению с прошлыми годами. На этом фоне командир ВСУ призывает украинцев готовиться к тяжелой зиме, а, возможно, и тотальной мобилизации в стране.

«Я считаю, что это противостояние закончится, и как любой конфликт в мире, переговорами. Но у нас на них должны быть сильные позиции», — сказал Самовар.
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#всу
#украина
#сво
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Стало известно, почему Зеленский откажется от переговоров
The Nation: Зеленский не согласится на переговоры из-за националистов
23 декабря 2023, 13:58

Фото: Сайт Кремля

У Украины почти нет шансов победить в конфликте с Россией, поэтому США должны заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры.
Об этом пишет издание The Nation.

«Администрации Джо Байдена придется считаться с реальностью: десятки миллиардов военной помощи в лучшем случае привели к тупиковой ситуации», —сказано в публикации.
В статье говорится, что оружие, поставляемое Украине Западом, не приносит результатов, но Вашингтон и Киев уже по традиции требуют всё больше средств. По мнению автора, США обязаны заставить президента Владимира Зеленского согласиться на переговоры.

«Зеленский сам политически не может этого сделать из-за националистических демонстраций или возможного переворота. Более важный и до сих пор без ответа вопрос заключается в том, на каких условиях правительства могут принять соглашение о прекращении огня, но единственный способ выяснить это — провести переговоры», —пишет The Nation.
Ранее сообщалось, что, выступая на пресс-конференции глава Украины Владимир Зеленский зашифровал в своей речи послание для российского лидера Владимира Путина о том, что Киев не будет вступать в НАТО, об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так».

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#украина
#сво
#всу
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В Курской области во время обстрела ВСУ погиб человек
23 декабря 2023, 13:17

Фото: istockphoto/Standart

ВСУ обстреляли из артиллерии посёлок Алексеевка Курской области.
Mash пишет, что обстрел начался в 11 часов утра. Местные насчитали примерно 40 прилётов. Один из снарядов попал в жилой дом и убил местного жителя.

Зафиксированы повреждения частных владений, социальных объектов, административных зданий и ЛЭП.

Ранее сообщалось, что ВСУ ночью нанесли удары ракетами по школе и детсаду в Каланчакском районе Херсонской области.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

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#курская область
#всу
#обстрел
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В Херсонской области ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду
23 декабря 2023, 12:18

Фото: istockphoto/runna10

ВСУ ночью нанесли удары ракетами по школе и детсаду в Каланчакском районе Херсонской области.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка
Максима Горького в Каланчакском районе», - сообщил Алексеенко.
Школа и детский сад принимали детей из трех соседних сел. Ночью там никого не было. Ранения получил охранник. Сейчас он проходит лечение в больнице.

Здание школы получило сильные повреждения. До детского сада ракеты не долетели всего несколько метров. Выбило окна и двери.

Алексеенко обещал оперативно, за каникулы, запустить неработающую школу в соседнем селе. Туда организуют подвоз всех 135 детей, которые учились в школе, и учителей. Отопление в школе уже запущено. Во время каникул проверят инженерные системы.

В детский сад продолжат ходить 10 детей. Окна застеклят, двери вставят в детском учреждении в ближайшее время.

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#херсонская область
#всу
#украина
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