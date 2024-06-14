Экс-боец ЧВК «Вагнер» получил 14 лет за убийство падчерицы: подробности жуткого преступления

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Липецкий областной суд вынес приговор 32-летнему мужчине. Он признал его виновным в убийстве 4-летней девочки. Дочери супруги от первого брака. В тюрьме он проведет 14 лет.
Что известно, приговор суда, как Владимир Власов намерен искупить вину — в материале «Радио 1».
Боец ЧВК убил 4-летнюю падчерицу
1 октября 2023 года пьяный Владимир Власов, который был агрессивно настроен к девочке, несколько раз ударил её, в том числе ногой в область живота и груди. От травм ребенок скончался на месте.
По словам матери девочки, в «вагнера», мужчина пошел по зову сердца, а не за длинным рублем. В отпуске он приехал к семье. В его планах было возобновление контракта с ЧВК в Африке. Женщина рассказала, что трагедию спровоцировали полученные им контузии и водка. По ее словам, когда он не пил, был спокойным человеком.
Обвинение запросило 15 лет строгого режима
Прокурор просил для мужчины 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Адвокат виновного просил смягчить наказание
Адвокат виновного просил изменить квалификацию его действий на причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего.
Власов хочет искупить вину кровью
Подсудимый признал вину. Однако в суде он заявил, что не намеревался убивать девочку. Власов выразил желание искупить вину кровью. Он написал ходатайство о заключении контракта с МО РФ.
Приговор суда
Судья статью обвинения не изменил. Липецкий областной суд признал Владимира Власова виновным в убийстве дочери своей супруги. Ему назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, с мужчины взыскано 2 млн руб. в пользу матери погибшей.
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Боец ЧВК убил 4-летнюю падчерицу
1 октября 2023 года пьяный Владимир Власов, который был агрессивно настроен к девочке, несколько раз ударил её, в том числе ногой в область живота и груди. От травм ребенок скончался на месте.
По словам матери девочки, в «вагнера», мужчина пошел по зову сердца, а не за длинным рублем. В отпуске он приехал к семье. В его планах было возобновление контракта с ЧВК в Африке. Женщина рассказала, что трагедию спровоцировали полученные им контузии и водка. По ее словам, когда он не пил, был спокойным человеком.
Обвинение запросило 15 лет строгого режима
Прокурор просил для мужчины 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Адвокат виновного просил смягчить наказание
Адвокат виновного просил изменить квалификацию его действий на причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего.
Власов хочет искупить вину кровью
Подсудимый признал вину. Однако в суде он заявил, что не намеревался убивать девочку. Власов выразил желание искупить вину кровью. Он написал ходатайство о заключении контракта с МО РФ.
Приговор суда
Судья статью обвинения не изменил. Липецкий областной суд признал Владимира Власова виновным в убийстве дочери своей супруги. Ему назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, с мужчины взыскано 2 млн руб. в пользу матери погибшей.
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