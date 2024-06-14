Жених убил невесту перед свадьбой из-за ревности в Ленинградской области

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Убийство невесты перед свадьбой совершил из ревности жених в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что накануне вечером мужчина сам позвонил правоохранителям, сообщив дрожащим голосом о содеянном. Прибыв на место, полицейские нашли бездыханное тело девушки в ванной, а рядом находился жених.
По его признанию, пара перед бракосочетанием часто ругалась. Тем роковым вечером будущие молодожены сидели дома в романтической обстановке, затем они выпили и вновь сцепились. Мужчина ударил возлюбленную по лицу несколько раз, а потом пнул в живот. Когда невеста отключилась, он отнес ее в коридор и пошел отдыхать.
Молодой человек проснулся, когда его избранница хрипела из последних сил. Он отнес девушку в ванную, чтобы отмыться от крови и привести себя в порядок, однако невеста умерла у него на руках.
Мужчине грозит тюремный срок до 15 лет по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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Молодой человек проснулся, когда его избранница хрипела из последних сил. Он отнес девушку в ванную, чтобы отмыться от крови и привести себя в порядок, однако невеста умерла у него на руках.
Мужчине грозит тюремный срок до 15 лет по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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Никита Кротов