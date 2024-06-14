Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» огласили приговор за убийство девочки в Липецке

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В Липецке суд вынес приговор экс-бойцу ЧВК «Вагнер» за убийство малолетней девочки.
Данные приводит пресс-служба Липецкого суда. По версии следствия, в октябре прошлого года в Липецке во время ссоры с сожительницей 31-летний боец ЧВК убил ее четырехлетнюю дочь.
Как сообщает портал GOROD48, дочка была у женщины от первого брака, но с бойцом родились дочери-близнецы. Мужчина упрекал сожительницу, что она любит больше дочь от первого брака. Во время одной из ссор он толкнул девочку и она ударилась головой. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Также матери девочки преступник возместит моральный вред в размере 2 млн рублей.
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Как сообщает портал GOROD48, дочка была у женщины от первого брака, но с бойцом родились дочери-близнецы. Мужчина упрекал сожительницу, что она любит больше дочь от первого брака. Во время одной из ссор он толкнул девочку и она ударилась головой. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Также матери девочки преступник возместит моральный вред в размере 2 млн рублей.
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Алёна Самарева