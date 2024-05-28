Суд в Челябинске начал арестовывать устроивших перестрелку экс-бойцов ЧВК «Вагнер»

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Тракторозаводский районный суд Челябинска приступил к рассмотрению ходатайств об избрании меры пресечения в отношении экс-бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в драке со стрельбой. Об этом пресс-служба суда сообщила в беседе с URA.RU.
Отмечается, что одному из бойцов, Владимиру Базанову, уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 26 июля.
В настоящее время суд принимает решение ещё по двум фигурантам дела. По данным издания, один из них, предположительно, также будет помещён под домашний арест, а второго направят в СИЗО.
Перестрелка произошла в Челябинске 25 мая. Группа молодых людей устроила драку со стрельбой из-за девушки. В результате конфликта никто не пострадал.
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В настоящее время суд принимает решение ещё по двум фигурантам дела. По данным издания, один из них, предположительно, также будет помещён под домашний арест, а второго направят в СИЗО.
Перестрелка произошла в Челябинске 25 мая. Группа молодых людей устроила драку со стрельбой из-за девушки. В результате конфликта никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова