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Экс-бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к пожизненному заключению за убийство

29 августа 2024, 17:27
Фото: istockphoto / Daniil Dubov

Фото: istockphoto / Daniil Dubov

В Перми суд вынес приговор бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» Григорию Старикову. Его признали виновным в умышленном убийстве трёх человек и приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в РБК.
В июне прошлого года Стариков, находясь в гостях у двух мужчин и женщины, убил их, нанеся монтировкой от 18 до 22 ударов по голове и телу.

«В ходе ссоры, возникшей по причине давнего конфликта» он забил их насмерть «неустановленным тупым предметом» и сбежал.Стариков нанёс каждой из трёх жертв от 18 до 22 ударов. Тела погибших нашла хозяйка квартиры лишь спустя пять дней», — сообщили в СК.



Последние три года Стариков с органическим расстройством личности. Во время службы в зоне СВО он получил ранение, из-за которого разрушились суставы опорно-двигательного аппарата. Теперь он передвигается на костылях.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл участие Старикова в боевых действиях, его заболевания, награды ЧВК «Вагнер» и медаль «За отвагу». Также суд принял во внимание противоправность поведения потерпевших.

Сторона защиты назвала приговор чрезмерно суровым и заявила, что их клиент совершил преступление из-за контузии. Адвокат указал на необходимость прохождения длительного лечения и реабилитации как участника боевых действий. Суд оставил приговор в силе.

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В Лосино-Петровске мотоцикл столкнулся с автобусом и загорелся
29 августа 2024, 17:30

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мотоцикл столкнулся с рейсовым автобусом и загорелся, пострадали мотоциклист и его пассажир, ДТП произошло на территории городского округа Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«На место вызова оперативно прибыли спасатели. Они увидели, что из-за аварии разлилось топливо и мотоцикл загорелся. Работники пожарно-спасательной службы оперативно развернули пожарный рукав и потушили байк, а также помогли медикам оказать первую помощь пострадавшим и перенести их в машину скорой помощи», — говорится в сообщении.
Оба пострадавших — мужчины 2004 года рождения, их госпитализировали в Щёлковскую районную больницу.

Отмечается, что в автобусе в момент ДТП был только водитель, ему помощь врачей не потребовалась.

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Суд решает вопрос об аресте экс-замминистра обороны Попова
Суд решит в закрытом режиме вопрос об аресте экс-замминистра обороны Попова
29 августа 2024, 17:10

Фото: istockphoto/Zolnierek

Окружной военный суд рассмотрит вопрос об аресте бывшего замминистра обороны Павла Попова в закрытом режиме в этот четверг, 29 августа. Попов сейчас находится в здании суда.
Экс-замминистра обороны Попова доставили в суд в черном микроавтобусе в сопровождении машины скорой помощи, сообщает РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте бывшего замглавы МО, обвиняемого в крупном мошенничестве.

По версии следствия, Попов обогащался за счет строительства парка «Патриот» и заставлял подрядчиков парка бесплатно отстраивать ему загородные апартаменты. СК нашел у фигуранта недвижимость в элитных районах Москвы и Краснодара на сумму более 500 миллионов рублей. Среди сообщников Попова также фигурируют директор парка Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника инновационного развития МО Владимир Шестеров.

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#суд
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«Всех перережем и погоны снимем»: За что толпа мигрантов жестоко избила юного волгоградца
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения молодого волгоградца
29 августа 2024, 16:21

Фото: istock / Михаил Руденко

Десять приезжих молодых людей устроили массовую драку возле крупного торгового центра в Волгограде. Жертвами толпы кавказцев стали два молодых местных жителя, одного доставили в больницу в тяжелом состоянии. В СУ СКР по региону организовали доследственную проверку, председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В материале «Радио 1» расскажем детали этого происшествия.

«Они душат его»

Драка произошла в один и тот же день с захватом колонии в городе Суровикино выходцами из Таджикистана и Узбекистана. Негодяи жестоко расправились со своими жертвами — четырьмя работниками системы исполнения наказаний, а также заключенными, не поддержавшими их.

В тот же вечер произошло жуткое избиение молодых волгоградцев напротив торгового центра «Ворошиловский» у кинотеатра «Киномакс». Выходцы одной из кавказских республик напали толпой на местных молодых людей. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как сначала парней бьют руками. За кадром девушка, судя по голосу, подросткового возраста, предлагает вызвать сотрудников правоохранительных органов. Позже она вскрикивает: «Они душат его, не просто кулаками...».

Спустя пару секунд одного из юношей повалили на землю, ударив лицом об асфальт, пишет vlg.aif.ru. Вокруг сигналят автомобили, вероятно, пытаясь отпугнуть агрессоров. Однако вступиться за пострадавших никто не рискнул — мигранты были настроены серьезно, и их много — судя по видео, не меньше десяти.
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Всех перережем и погоны снимем

Как сообщает v1.ru, эта драка стала продолжением конфликта, который ранее произошел на Кузнецкой улице. Ее участниками, по данным издания, стали обе стороны.

Представители одной стороны заявляют, что их старшие — отец и дядя — отдыхали в баре, когда им предъявили претензии мужчины, представившиеся сотрудниками Росгвардии. Диалог начался с требования удостоверяющих личность документов, а закончился дракой, где отцу парней выбили зубы, а дяде разбили нос. После этого пострадавшим начали получать телефонные угрозы.

19-летний волгоградец, попавший в медучреждение после стычки у ТЦ «Ворошиловский», рассказал, что в магазин на Кузнецкой, 26а он пришел приобрести напитки, а к нему пристали двое взрослых нецензурно выражающихся мужчин. Когда подошел брат, разговор перерос в драку.
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Как утверждает молодой человек, его брат действительно является сотрудником Росгвардии, поэтому «наехать» на него оппоненты не смогли. А на самого парня напали вечером 23 августа, начали бить и душить. В больницу он попал с черепно-мозговой травмой, трещиной в черепе, разбитой скулой и носом. Вместе с этим его семье угрожали расправой — заявляли, что всех перережут, а также клялись снять погоны с брата.

В инциденте будет разбираться волгоградский СК.

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На Украине разбился грузовик с 2,5 тоннами мертвых собак по пути в Одессу
29 августа 2024, 16:21

Фото: istock/JTeivans

В украинском Николаеве в ДТП с минивэном Fiat Doblo разбился грузовик Renault Master, который вез в Одессу 2,5 тонны мертвых собак. Об этом со ссылкой на накладные сообщает «Новости-N». Отмечается, что замороженные туши животных нашли в кузове большегруза.
По данным издания, авария произошла накануне, 28 августа, когда после удара об минивэн грузовик отбросило в придорожный столб. В ДТП, указано в публикации, пострадали водитель Fiat и пассажир большегруза.

Для чего и для кого везли 2,5 тонны мертвых собак — неизвестно.

Ранее сообщалось, что под Одессой полиция обнаружила грузовик, в котором пытались укрыться от мобилизации 42 мужчины. Они направлялись в Молдову. Сообщается, что для выезда каждый из них заплатил по $6-8 тысяч.

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На участников «голой вечеринки» в Астрахани составили административные протоколы
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#мужчины
#новости
#всу
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На участников «голой вечеринки» в Астрахани составили административные протоколы
29 августа 2024, 16:04

Фото: istockphoto/artolympic

Во время вечеринки в астраханском клубе «Бункер» устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В результате два парня и девушка разделись догола и устроили танцы на сцене в таком виде.
Некоторые гости снимали происходящее на свои телефоны, затем видеокадры просочились в сеть. Происшедшим заинтересовались правоохранители и инициировали проверку по факту проведения «аморального мероприятия», сообщили в региональном управлении МВД России.

По информации представителя ведомства, изначально в конкурсе должны были участвовать только приглашённые заранее актёры. Однако что-то пошло не по плану, и на сцене появились гости клуба, которые затем и устроили «голые танцы».

В отношении организатора вечеринки составлено два административных материала по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка».

Также установлены личности двух доморощенных «стриптизёрш». На них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

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#хулиганство
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#нарушение
#мероприятия
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Следствие через суд добивается отправки в СИЗО экс-замминистра обороны Попова
29 августа 2024, 15:52

Фото: istockphoto/utah778

Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд, чтобы добиться отправки в СИЗО бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об это сообщает РИА Новости. Ходатайство об аресте подозреваемого уже поступило в суд, указано в материале.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Попову меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в суде.
Ранее сообщалось, что обыски и следственные действия по делу Попова сейчас проводят сразу в двух местах. Каких именно — не уточнялось.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Попова возбудил Следственный комитет РФ. Следствие считает, что он обогащался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Помимо этого Попов заставлял подрядчиков, занятых в парке, бесплатно строить ему апартаменты за городом.

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#счёт
#минобороны
#рф
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Выбросившего жену и сына с 16 этажа москвичу грозит пожизненное
Выбросившего жену и сына с 16 этажа в Москве Липатова отправили в СИЗО
29 августа 2024, 15:35

Фото: istockphoto / fotoember

Александра Липатова, который выбросил из окна 16 этажа жену и сына в Москве, отправили в СИЗО. Об этом сообщает суд Москвы 29 августа. Обвиняемый в убийстве пробудет под стражей до 25 октября.
Жуткое преступление произошло в жилом комплексе «Лефортово парк» 29 августа. 39-летнйи Липатов бросил в окно годовалого сына, а затем 36-летнюю жену Милену. Позже его увезли в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи, где Александр впал в кому. У мужчины зафиксировали тяжелое отравление медицинскими препаратами.



Липатову вменяют пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК – двойное убийство и убийство малолетнего. За расправу над семьей мужчине грозит пожизненное заключение.

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#преступление
#убийство
#окно
#ук
#суд
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Обыски по делу экс-замминистра обороны Попова ведутся в двух местах
29 августа 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Обыски по делу бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова ведутся сразу в двух местах. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
«Проводятся обыски и следственные действия сразу по двум местам», — приводят в агентстве слова источника.
Следственный комитет РФ в отношении экс-замминистра обороны Павлова возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, Павел Попов обогощался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Кроме того, он заставлял подрядчиков парка бесплатно отстраивать для него загородные апартаменты, сообщает СК.

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#суд
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#минобороны
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СК: Экс-замглавы МО Попов обогащался за счет строительства парка «Патриот»
СК нашел у экс-замглавы МО Попова элитную недвижимость на 500 млн
29 августа 2024, 14:50

Фото: Фотобанк Московской области

Следственный комитет нашел у экс-замглавы Минобороны генерала Павла Попова недвижимость в элитных районах Москвы на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома 29 августа.
«В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края», – говорится в заявлении официального представителя СК России Светланы Петренко.

Об задержании Попова стало известно накануне. Бывшему замминистру вменяют особо крупное мошенничество – часть 4 статьи 159 УК. По данным следствия, Павел Попов обогощался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.

Кроме этого Попов заставлял подрядчиков парка бесплатно отстраивать для него загородные апартаменты, сообщает СК.

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