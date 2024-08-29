Экс-бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к пожизненному заключению за убийство

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В Перми суд вынес приговор бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» Григорию Старикову. Его признали виновным в умышленном убийстве трёх человек и приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в РБК.
В июне прошлого года Стариков, находясь в гостях у двух мужчин и женщины, убил их, нанеся монтировкой от 18 до 22 ударов по голове и телу.
Последние три года Стариков с органическим расстройством личности. Во время службы в зоне СВО он получил ранение, из-за которого разрушились суставы опорно-двигательного аппарата. Теперь он передвигается на костылях.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл участие Старикова в боевых действиях, его заболевания, награды ЧВК «Вагнер» и медаль «За отвагу». Также суд принял во внимание противоправность поведения потерпевших.
Сторона защиты назвала приговор чрезмерно суровым и заявила, что их клиент совершил преступление из-за контузии. Адвокат указал на необходимость прохождения длительного лечения и реабилитации как участника боевых действий. Суд оставил приговор в силе.
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«В ходе ссоры, возникшей по причине давнего конфликта» он забил их насмерть «неустановленным тупым предметом» и сбежал.Стариков нанёс каждой из трёх жертв от 18 до 22 ударов. Тела погибших нашла хозяйка квартиры лишь спустя пять дней», — сообщили в СК.
Последние три года Стариков с органическим расстройством личности. Во время службы в зоне СВО он получил ранение, из-за которого разрушились суставы опорно-двигательного аппарата. Теперь он передвигается на костылях.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл участие Старикова в боевых действиях, его заболевания, награды ЧВК «Вагнер» и медаль «За отвагу». Также суд принял во внимание противоправность поведения потерпевших.
Сторона защиты назвала приговор чрезмерно суровым и заявила, что их клиент совершил преступление из-за контузии. Адвокат указал на необходимость прохождения длительного лечения и реабилитации как участника боевых действий. Суд оставил приговор в силе.
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Мира Полтева