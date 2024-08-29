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«Всех перережем и погоны снимем»: За что толпа мигрантов жестоко избила юного волгоградца

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения молодого волгоградца
29 августа 2024, 16:21
Фото: istock / Михаил Руденко

Фото: istock / Михаил Руденко

Десять приезжих молодых людей устроили массовую драку возле крупного торгового центра в Волгограде. Жертвами толпы кавказцев стали два молодых местных жителя, одного доставили в больницу в тяжелом состоянии. В СУ СКР по региону организовали доследственную проверку, председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В материале «Радио 1» расскажем детали этого происшествия.

«Они душат его»

Драка произошла в один и тот же день с захватом колонии в городе Суровикино выходцами из Таджикистана и Узбекистана. Негодяи жестоко расправились со своими жертвами — четырьмя работниками системы исполнения наказаний, а также заключенными, не поддержавшими их.

В тот же вечер произошло жуткое избиение молодых волгоградцев напротив торгового центра «Ворошиловский» у кинотеатра «Киномакс». Выходцы одной из кавказских республик напали толпой на местных молодых людей. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как сначала парней бьют руками. За кадром девушка, судя по голосу, подросткового возраста, предлагает вызвать сотрудников правоохранительных органов. Позже она вскрикивает: «Они душат его, не просто кулаками...».



Спустя пару секунд одного из юношей повалили на землю, ударив лицом об асфальт, пишет vlg.aif.ru. Вокруг сигналят автомобили, вероятно, пытаясь отпугнуть агрессоров. Однако вступиться за пострадавших никто не рискнул — мигранты были настроены серьезно, и их много — судя по видео, не меньше десяти.
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Всех перережем и погоны снимем

Как сообщает v1.ru, эта драка стала продолжением конфликта, который ранее произошел на Кузнецкой улице. Ее участниками, по данным издания, стали обе стороны.

Представители одной стороны заявляют, что их старшие — отец и дядя — отдыхали в баре, когда им предъявили претензии мужчины, представившиеся сотрудниками Росгвардии. Диалог начался с требования удостоверяющих личность документов, а закончился дракой, где отцу парней выбили зубы, а дяде разбили нос. После этого пострадавшим начали получать телефонные угрозы.

19-летний волгоградец, попавший в медучреждение после стычки у ТЦ «Ворошиловский», рассказал, что в магазин на Кузнецкой, 26а он пришел приобрести напитки, а к нему пристали двое взрослых нецензурно выражающихся мужчин. Когда подошел брат, разговор перерос в драку.
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Как утверждает молодой человек, его брат действительно является сотрудником Росгвардии, поэтому «наехать» на него оппоненты не смогли. А на самого парня напали вечером 23 августа, начали бить и душить. В больницу он попал с черепно-мозговой травмой, трещиной в черепе, разбитой скулой и носом. Вместе с этим его семье угрожали расправой — заявляли, что всех перережут, а также клялись снять погоны с брата.

В инциденте будет разбираться волгоградский СК.

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На Украине разбился грузовик с 2,5 тоннами мертвых собак по пути в Одессу
29 августа 2024, 16:21

Фото: istock/JTeivans

В украинском Николаеве в ДТП с минивэном Fiat Doblo разбился грузовик Renault Master, который вез в Одессу 2,5 тонны мертвых собак. Об этом со ссылкой на накладные сообщает «Новости-N». Отмечается, что замороженные туши животных нашли в кузове большегруза.
По данным издания, авария произошла накануне, 28 августа, когда после удара об минивэн грузовик отбросило в придорожный столб. В ДТП, указано в публикации, пострадали водитель Fiat и пассажир большегруза.

Для чего и для кого везли 2,5 тонны мертвых собак — неизвестно.

Ранее сообщалось, что под Одессой полиция обнаружила грузовик, в котором пытались укрыться от мобилизации 42 мужчины. Они направлялись в Молдову. Сообщается, что для выезда каждый из них заплатил по $6-8 тысяч.

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На участников «голой вечеринки» в Астрахани составили административные протоколы
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На участников «голой вечеринки» в Астрахани составили административные протоколы
29 августа 2024, 16:04

Фото: istockphoto/artolympic

Во время вечеринки в астраханском клубе «Бункер» устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В результате два парня и девушка разделись догола и устроили танцы на сцене в таком виде.
Некоторые гости снимали происходящее на свои телефоны, затем видеокадры просочились в сеть. Происшедшим заинтересовались правоохранители и инициировали проверку по факту проведения «аморального мероприятия», сообщили в региональном управлении МВД России.

По информации представителя ведомства, изначально в конкурсе должны были участвовать только приглашённые заранее актёры. Однако что-то пошло не по плану, и на сцене появились гости клуба, которые затем и устроили «голые танцы».

В отношении организатора вечеринки составлено два административных материала по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка».

Также установлены личности двух доморощенных «стриптизёрш». На них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

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Следствие через суд добивается отправки в СИЗО экс-замминистра обороны Попова
29 августа 2024, 15:52

Фото: istockphoto/utah778

Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд, чтобы добиться отправки в СИЗО бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об это сообщает РИА Новости. Ходатайство об аресте подозреваемого уже поступило в суд, указано в материале.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Попову меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в суде.
Ранее сообщалось, что обыски и следственные действия по делу Попова сейчас проводят сразу в двух местах. Каких именно — не уточнялось.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Попова возбудил Следственный комитет РФ. Следствие считает, что он обогащался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Помимо этого Попов заставлял подрядчиков, занятых в парке, бесплатно строить ему апартаменты за городом.

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#минобороны
#рф
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Выбросившего жену и сына с 16 этажа москвичу грозит пожизненное
Выбросившего жену и сына с 16 этажа в Москве Липатова отправили в СИЗО
29 августа 2024, 15:35

Фото: istockphoto / fotoember

Александра Липатова, который выбросил из окна 16 этажа жену и сына в Москве, отправили в СИЗО. Об этом сообщает суд Москвы 29 августа. Обвиняемый в убийстве пробудет под стражей до 25 октября.
Жуткое преступление произошло в жилом комплексе «Лефортово парк» 29 августа. 39-летнйи Липатов бросил в окно годовалого сына, а затем 36-летнюю жену Милену. Позже его увезли в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи, где Александр впал в кому. У мужчины зафиксировали тяжелое отравление медицинскими препаратами.



Липатову вменяют пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК – двойное убийство и убийство малолетнего. За расправу над семьей мужчине грозит пожизненное заключение.

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Обыски по делу экс-замминистра обороны Попова ведутся в двух местах
29 августа 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Обыски по делу бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова ведутся сразу в двух местах. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
«Проводятся обыски и следственные действия сразу по двум местам», — приводят в агентстве слова источника.
Следственный комитет РФ в отношении экс-замминистра обороны Павлова возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, Павел Попов обогощался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Кроме того, он заставлял подрядчиков парка бесплатно отстраивать для него загородные апартаменты, сообщает СК.

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СК: Экс-замглавы МО Попов обогащался за счет строительства парка «Патриот»
СК нашел у экс-замглавы МО Попова элитную недвижимость на 500 млн
29 августа 2024, 14:50

Фото: Фотобанк Московской области

Следственный комитет нашел у экс-замглавы Минобороны генерала Павла Попова недвижимость в элитных районах Москвы на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома 29 августа.
«В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края», – говорится в заявлении официального представителя СК России Светланы Петренко.

Об задержании Попова стало известно накануне. Бывшему замминистру вменяют особо крупное мошенничество – часть 4 статьи 159 УК. По данным следствия, Павел Попов обогощался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.

Кроме этого Попов заставлял подрядчиков парка бесплатно отстраивать для него загородные апартаменты, сообщает СК.

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Суд признал законным арест главы «Военторга» Павлова по делу о мошенничестве
29 августа 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Zolnierek

Московский городской суд признал законным арест гендиректора «Военторга» Владимира Павлова по делу о мошенничестве с госконтрактами для нужд Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости. Меру пресечения оставили в силу, в апелляции отказали, указано в материале.
«Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — пояснил судья.
Ранее суд отправил Павлова в СИЗО до 30 сентября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, глава «Военторга» с подельниками продали Министерству обороны РФ с 2019 по 2022 год армейские гигиенические наборы на 625 миллионов рублей, завысив их стоимость более чем на 400 миллионов.

Павлов в свою очередь вину не признал, обещал не скрываться и сотрудничать со следствием. Он также добавил, что, помимо «Военторга», занимает должность генерального директора в АО «Славянка» на протяжении 12 лет, и за всё время ни разу не был заподозрен в каких-либо мошеннических действиях.

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Представился оценщиком: мужчина с гнилыми зубами обманул и изнасиловал молодую медсестру
21-летнюю медсестру изнасиловали в Санкт-Петербурге после доставки продуктов
29 августа 2024, 14:15

Фото: istockphoto / Tinnakorn Jorruang

Медсестра из Санкт-Петербурга подверглась нападению насильника. Инцидент произошёл 29 августа в её квартире, расположенной на проспекте Большевиков. Об этом сообщило издания «Фонтанка».
Мужчина представился «оценщиком службы курьерских заказов».

«По словам девушки, к ней пришёл мужчина, который представился работником курьерской службы. Он проник в квартиру, применив силу, и надругался над ней. 21-летняя медсестра описала преступника как 40-летнего мужчину невысокого роста и среднего телосложения. Седые волосы, щетина на подбородке, проплешина на голове и гнилые зубы», — поделились в издании.
После происшествия девушка обратилась в больницу, где её осмотрели врачи.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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«Она мне что-то подсыпала»: Сын-наркоман несколько часов убивал кричащую от боли мать
29 августа 2024, 14:03

Фото: istock / globalmoments

В городе Кстово Нижегородской области жители одной из многоэтажек до сих пор шокированы произошедшим. Весной этого года 26-летний Иван Кашин несколько часов убивал собственную мать Надежду, пока соседи слышали истошные крики. В материале «Радио 1» расскажем, что произошло тем днем.

«Убивают!»

51-летняя Надежда Кашина проживала в квартире вместе со своим сыном. Молодой человек употреблял наркотики, был судим по статье о «Изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» и нигде не работал. Несмотря на сложный характер и криминальное прошлое Ивана, мать его очень любила и всячески старалась помочь.

Все началось рано утром. Соседи услышали крики и ругань, но это не казалось чем-то серьезным, чтобы пытаться помешать. Со временем напряжение нарастало, соседи заинтересовались происходящим. Тогда женщина еще была жива и кричала, что ее сын, кажется, утратил рассудок и находится в неадекватном состоянии.

К обеду в криках женщины можно было услышать адскую боль и призывы о помощи. Поговорить с 26-летним молодым человеком попыталась его бывшая девушка. Парень в обнаженном виде открыл ей дверь, показал неприличный жест и обратно закрылся. Тогда вдалеке послышалось: «Убивают!»

Спустя время из окна квартиры на улицу стали вылетать различные предметы и бытовая техника. Чудом из прохожих никто не пострадал.

Чтобы вскрыть дверь, были вызваны службы МЧС. К месту инцидента также явились полицейские. Когда силовики смогли попасть внутрь, крики женщины уже прекратились. Зайдя в помещение, они узрели страшную картину: 51-летняя женщина лежала без сознания, была вся в крови, ее лицо было изуродовано.

Мужчину немедленно задержали и доставили в отдел полиции. Предварительно, он находился под воздействием наркотиков.

«Обвиняемый в ходе ссоры со своей матерью нанес ей множественные удары руками и ногами, а также ножом по телу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», — прокомментировали версию следствия в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.
Фото: istock / zoka74

Что-то подсыпала в напиток

Когда Иван попал за решетку, он отказался призвать свою вину. Он утверждает, что весь день сидел в комнате в наушниках. Стоит отметить, что в квартире на момент совершения преступления больше никого не было.

Мужчина заявил, что когда увидел тело матери, испытал нервный срыв и начал выбрасывать вещи. В качестве доказательства невиновности он показывал свои руки, заявляя, что на них нет никаких следов ударов.

Странное состояние он объяснил тем, что его мать якобы что-то подсыпала ему в напиток. Помимо этого, он заверял, что никогда не употреблял наркотики.

Показания мужчины сбили следователей с толку, так как всё же весь дом слышал, как женщина спорила именно со своим сыном, и в помещении никого другого не было. Молодого человека отправят на психологическую экспертизу, чтобы определить состояние его психики, которая вызывает серьезные вопросы.

Соседи выражают сожаление, что вовремя не вмешались и не предотвратили расправу. Они отмечают, что даже не могли представить себе, что сын мог бы сделать что-то плохое своей матери. Ранее никогда не было ничего подобного.

Расследование уголовного дела продолжается.

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