«Всех перережем и погоны снимем»: За что толпа мигрантов жестоко избила юного волгоградца

Фото: istock / Михаил Руденко
Десять приезжих молодых людей устроили массовую драку возле крупного торгового центра в Волгограде. Жертвами толпы кавказцев стали два молодых местных жителя, одного доставили в больницу в тяжелом состоянии. В СУ СКР по региону организовали доследственную проверку, председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В материале «Радио 1» расскажем детали этого происшествия.
«Они душат его»Драка произошла в один и тот же день с захватом колонии в городе Суровикино выходцами из Таджикистана и Узбекистана. Негодяи жестоко расправились со своими жертвами — четырьмя работниками системы исполнения наказаний, а также заключенными, не поддержавшими их.
В тот же вечер произошло жуткое избиение молодых волгоградцев напротив торгового центра «Ворошиловский» у кинотеатра «Киномакс». Выходцы одной из кавказских республик напали толпой на местных молодых людей. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как сначала парней бьют руками. За кадром девушка, судя по голосу, подросткового возраста, предлагает вызвать сотрудников правоохранительных органов. Позже она вскрикивает: «Они душат его, не просто кулаками...».
Спустя пару секунд одного из юношей повалили на землю, ударив лицом об асфальт, пишет vlg.aif.ru. Вокруг сигналят автомобили, вероятно, пытаясь отпугнуть агрессоров. Однако вступиться за пострадавших никто не рискнул — мигранты были настроены серьезно, и их много — судя по видео, не меньше десяти.
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Всех перережем и погоны снимемКак сообщает v1.ru, эта драка стала продолжением конфликта, который ранее произошел на Кузнецкой улице. Ее участниками, по данным издания, стали обе стороны.
Представители одной стороны заявляют, что их старшие — отец и дядя — отдыхали в баре, когда им предъявили претензии мужчины, представившиеся сотрудниками Росгвардии. Диалог начался с требования удостоверяющих личность документов, а закончился дракой, где отцу парней выбили зубы, а дяде разбили нос. После этого пострадавшим начали получать телефонные угрозы.
19-летний волгоградец, попавший в медучреждение после стычки у ТЦ «Ворошиловский», рассказал, что в магазин на Кузнецкой, 26а он пришел приобрести напитки, а к нему пристали двое взрослых нецензурно выражающихся мужчин. Когда подошел брат, разговор перерос в драку.
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Как утверждает молодой человек, его брат действительно является сотрудником Росгвардии, поэтому «наехать» на него оппоненты не смогли. А на самого парня напали вечером 23 августа, начали бить и душить. В больницу он попал с черепно-мозговой травмой, трещиной в черепе, разбитой скулой и носом. Вместе с этим его семье угрожали расправой — заявляли, что всех перережут, а также клялись снять погоны с брата.
В инциденте будет разбираться волгоградский СК.
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