Выбросившего жену и сына с 16 этажа москвичу грозит пожизненное

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Александра Липатова, который выбросил из окна 16 этажа жену и сына в Москве, отправили в СИЗО. Об этом сообщает суд Москвы 29 августа. Обвиняемый в убийстве пробудет под стражей до 25 октября.
Жуткое преступление произошло в жилом комплексе «Лефортово парк» 29 августа. 39-летнйи Липатов бросил в окно годовалого сына, а затем 36-летнюю жену Милену. Позже его увезли в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи, где Александр впал в кому. У мужчины зафиксировали тяжелое отравление медицинскими препаратами.
Липатову вменяют пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК – двойное убийство и убийство малолетнего. За расправу над семьей мужчине грозит пожизненное заключение.
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Лия Мурадьян